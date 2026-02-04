'Могли и не проснуться': в дом известного украинского продюсера попал вражеский дрон

К счастью, семья Алексея не пострадала.

Известный украинский телепродюсер Алексей Гончаренко рассказал о попадании российского дрона в дом, где он живет.

Произошло это во время массированного удара оккупантов по столице 3 февраля. Продюсер опубликовал в своем Facebook видео полностью разрушенной квартиры.

"Эффект "Герань". Была спальня, а теперь р*шка сделала нам террасу со свежим морозным воздухом и прекрасным видом", – подписал кадры Алексей.

Гончаренко добавил, что, к счастью, во время "прилета" в квартире никого не было. Поэтому он и его семья не пострадали.

"Могли и не проснуться, но дома никого не было. Все живы! Уже утром я увидел в Telegram-каналах видео, на котором спасатели тушили пожар в моей квартире", – сказал мужчина.

Алексей подчеркнул, что, вероятно, прямой удар дрона был в квартиру, расположенную выше. Однако огонь перекинулся и на его жилье, где все сгорело.

Напомним, ранее известная украинская ведущая Анна Тулева рассказала о "прилете" возле дома. Она отметила, что в ее квартире треснуло окно, однако у других соседей последствия вражеской атаки хуже.

