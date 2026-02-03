Проедут 400 тысяч километров без поломок: названы 4 самых надежных автомобиля Lexus

Эти автомобили доказывают, что среди премиальных моделей есть очень надежные автомобили.

Автомобили Lexus давно завоевали репутацию надежных премиальных транспортных средств, которые очень редко выходят из строя. Некоторые модели способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.

В SlashGear на основе исследования iSeeCars назвали 4 самые надежные модели бренда Lexus. По словам экспертов, эти автомобили легко могут проехать более 400 000 километров без серьезных поломок.

ТОП-4 самых надежных моделей Lexus:

Lexus IS Lexus GX Lexus RX Hybrid Lexus ES Hybrid

Самой надежной современной моделью Lexus признали седан IS третьего поколения. По словам экспертов, вероятность того, что этот автомобиль проедет свыше 400 тысяч километров без серьезных поломок составляет 27,5%, что в 5,7 раза больше среднего показателя среди современных моделей.

Напомним, что Lexus IS третьего поколения выпускается с 2013. Модель является конкурентом BMW 3 Series, Mercedes-Benz C-Class, Audi A4 и Alfa Romeo Giulia.

Лучший подержанный автомобиль за ‎свою цену

Ранее в известный автоэксперт Люк Чиллингсворт назвал лучший подержанный автомобиль за свою цену. По его словам, кроссоверу Kia Sportage нет равных.

"Возможно, эта модель не так приятна в управлении, как Mazda MX-5, и не имеет столько впечатляющих функций, как Range Rover. Однако этот семейный кроссовер является одним из лучших доступных автомобилей на рынке и может стать идеальным выбором для семей, которые не хотят тратить много денег", − заявил автомобильный эксперт.

