Украина готовится к тому, что гарантии безопасности окажутся бесполезными, - Politico

Украина превращается в "стального ежа", чтобы противостоять Путину.

Украина опасается, что не может полагаться на гарантии безопасности от союзников в любом потенциальном мирном соглашении, и поэтому должна быть готова в одиночку гарантировать, что российский диктатор Владимир Путин не вернется для нового нападения.

Как пишет Politico, в прошлом году председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Киев превратить страну "в стального ежа, неперевариваемого для нынешних и будущих агрессоров".

Это означает создание постоянной многочисленной армии, значительные инвестиции в новейшие технологии беспилотных летательных аппаратов и ракет, а также развитие отечественного производства вооружений.

Но для этого Украине необходимо создать устойчивый оборонный сектор, реформировать системы закупок, обновить систему набора персонала, продолжать совершенствовать технологии беспилотных летательных аппаратов, развивать ракеты большой дальности, оснастить свои войска современными танками, артиллерией и истребителями, а также получить миллиарды долларов помощи для создания армии, которую Россия будет опасаться повторного нападения.

Гарантии безопасности необходимы, поскольку президент США Дональд Трамп исключил предпочтительный для Украины вариант – приглашение в НАТО, которое защищает своих членов в соответствии со статьей 5, регулирующей общую оборону.

Но без НАТО Украине приходится полагаться на индивидуальные соглашения, которые могут не иметь такого веса, как обязательства перед альянсом. К тому же, Россия уже посылает сигналы о том, что она будет выступать против любых гарантий безопасности для Украины.

В основе опасений Украины лежит ненадежность обещаний Трампа, обусловленная его резкими изменениями в политике – от желания аннексировать Гренландию до сомнений в ценности союзников по НАТО и налаживания теплых отношений с Владимиром Путиным.

"Разве Трамп начнет войну с Россией из-за Украины? Абсолютно нет". "Разве Трамп введет санкции против России за нарушение режима прекращения огня? Крайне маловероятно", – написал Тимоти Эш, аналитик, изучающий отношения России и Украины.

План Б Украины – полагаться на себя

Сильная армия

Ключевым элементом будущих сил сдерживания является большая армия. В ходе мирных переговоров Украина настаивала на сохранении численности армии в 800 000 солдат. При этом если перемирие состоится, многие из нынешних солдат захотят демобилизоваться.

Это означает огромные и дорогостоящие усилия по созданию и поддержанию большой армии мирного времени, которую необходимо будет организовать и должным образом оплачивать.

Смертоносные беспилотники

Украина создала рынок беспилотников, беспилотный флот, ракеты, системы радиоэлектронной борьбы, боеприпасы и перехватчики, сказал министр обороны Михаил Федоров: "Но невозможно воевать с помощью новых технологий, опираясь на старую организационную структуру".

Все это требует развитой оборонной промышленности и здорового государственного бюджета.

Юридически обязывающие соглашения о безопасности с Соединенными Штатами и европейскими государствами, а также потенциальное присутствие многонациональных сил "коалиции желающих" являются важными вопросами в продолжающихся мирных переговорах.

"Однако они в значительной степени рассматриваются как дополнение к собственной армии Украины, а не как ее замена… С таким соседом украинцы должны быть столь же эффективными хозяевами обороны своего государства, чтобы Украина всегда оставалась независимой и свободной от России"", – сказала глава миссии Украины при НАТО Алёна Гетманчук.

Гарантиии безопасности

Как сообщал УНИАН, по данным Financial Times, Украина договорилась с западными партнерами, что любые постоянные нарушения Россией будущего соглашения о прекращении огня будут иметь скоординированную военную реакцию со стороны Европы и США. В частности, любое нарушение Россией перемирия вызовет соответствующую реакцию в течение 24 часов.

Сначала должно быть дипломатическое предупреждение. Однако, если боевые действия будут продолжаться, тогда эта реакция перейдет во вторую фазу с использованием сил стран Коалиции желающих. Но, в случае расширения атаки через 72 часа после первоначального нарушения будет инициирована скоординированная реакция сил, поддерживаемых Западом, включая вооруженные силы США.

