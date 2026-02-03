Бизнес как гарантия мира: у Трампа уже мечтают о сделках с Россией после войны, - FP

Некоторые американские бизнесмены заинтересовались инвестициями в РФ.

В администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа убеждены, что восстановление торговых связей между США и Россией станет предохранителем от возобновления войны.

Там верят, что в этом процессе американские инвесторы обогатятся. Однако те, кто играл определенную роль в экономическом секторе РФ ранее, относятся к этой перспективе менее оптимистично. Об этом пишет Foreign Policy.

Девелопер, друг Трампа и его главный посланник в России по вопросам войны в Украине Стив Уиткофф рассматривает торговые соглашения с Москвой после заключения мирного соглашения как гарантию от возобновления военных действий. Мол, если все будут процветать, это предотвратит конфликты в регионе.

В администрации Трампа, кажется, мечтают о деньгах, которые можно будет заработать после объявления мира, пишет издание. Недавно Уиткофф говорил, что "Россия имеет так много огромных ресурсов, огромные просторы земли". А Трамп в прошлом году говорил, что обсуждал с Путиным "важные соглашения по экономическому развитию".

Однако, по словам старшего научного сотрудника аналитического центра Carnegie Russia Eurasia Center Татьяны Становой, соглашение о торговле вряд ли станет гарантией мира. В частности, из-за того, что для Кремля деньги не важнее того, что он считает основными интересами безопасности.

Торговля с Россией: чему учит опыт прошлого

После распада Советского Союза и появления России как независимого государства в 1991 году прямые инвестиции США в эту страну резко выросли, с 1,7 млрд долларов в 1999 году до 20,8 млрд долларов в 2009 году. Для Евросоюза в 2021 году Россия входила в пятерку крупнейших торговых партнеров.

Отношение инвесторов к России изменила, в частности, оккупация Крыма в 2014 году, сказал Эд Верона, который ранее был старшим руководителем ExxonMobil Russia и бывшим председателем Американско-российского делового совета.

"Мы обманывали себя, думая, что благодаря взаимодействию и апелляциям к взаимным интересам все пойдет в правильном направлении", – добавил он.

Насколько привлекательной для инвесторов будет экономика РФ

В материале говорится, что экономика России уже давно отстает от экономик меньших стран. Еще в 2021 году ВВП страны-агрессора составлял 1,83 трлн долларов, что было меньше показателя Италии. Учитывая военные расходы и санкции, в этом году экономика России, по прогнозам, увеличится лишь на 1%.

Инвестиционный климат России, в котором влиятельные игроки с политическими связями регулярно доминируют над бизнес-партнерами, также является рискованным. Журналисты напомнили о случае американского бизнесмена Майкла Калви, который годами продвигал инвестиции в России. Спор привел к его аресту в 2019 году. Покинуть Россию ему разрешили только в 2022 году.

Крис Вифер, генеральный директор Macro-Advisory, консалтинговой компании, специализирующейся на российской экономике, говорит, что Россия, вероятно, будет более благосклонна к компаниям, занимающимся газом, нефтью и т. д. Однако непонятно, сколько американских компаний пойдут на такое сотрудничество.

С одной стороны, соглашения по добыче полезных ископаемых и нефти являются очень прибыльными. Кроме того, компании, занимающиеся энергетикой, привыкли иметь дело с политическими рисками.

С другой стороны, эти компании, вероятно, также будут осторожны в отношении репутационного риска ведения бизнеса в России, говорит Эд Верона:

"Я не думаю, что [компании] захотят запятнать свою репутацию только ради некоторых выгодных торговых возможностей, особенно если санкции все еще [действуют], если не со стороны США, то со стороны Европейского Союза".

Крис Вифер считает, что большинство компаний "будет ждать, пока не убедится, что риск дальнейшего разгорания войны минимален".

Некоторые бизнесмены, поддерживающие Трампа, заинтересованы в подобных инвестициях и уже делают шаги в этом направлении. По данным Wall Street Journal, по крайней мере двое союзников американского лидера ведут переговоры с Россией об инвестициях. Речь идет о друге сына Трампа – Джентри Биче, а также о спонсоре американского лидера Стивене Линче, который стремится приобрести "Северный поток-2".

Трамп хочет возобновить бизнес с Россией

О том, что Трамп хочет как можно быстрее заключить мирное соглашение из-за стремления восстановить экономические связи с Россией, ранее говорил британский аналитик Майкл Кларк. По его словам, американского лидера могут интересовать соглашения по полезным ископаемым, строительству и энергетике.

"Он не может заключить их с Россией, пока продолжается война, поэтому он хочет покончить с войной, чтобы иметь возможность подойти к России как бизнесмен с гораздо более широким спектром вопросов", – отметил Кларк.

