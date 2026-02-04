Порядок дней недели отражает не только практическую организацию времени, но и влияние религии и культуры на жизнь общества.

Мы привыкли считать неделю с понедельника, и это кажется чем-то само собой разумеющимся. Однако такой отсчет далеко не является универсальным правилом для всех регионов в мире.

В англоязычных и некоторых других странах исторически неделя начиналась и нередко все еще начинается с воскресенья.

Почему так сложилось и конкретно в каких странах неделя начинается с воскресенья, а в каких – даже с субботы, разберемся в этой статье.

Видео дня

Почему воскресенье – начало недели в некоторых странах Запада

В основе привычного нам календаря лежит семидневная неделя, появившаяся еще в античности и связанная с разными религиозными традициями.

Считается, что семидневную неделю придумали древние халдеи и вавилоняне, а позднее ее переняли греки и римляне.

В римских календарях времен империи был принят семидневный цикл и дни недели символизировали главных богов римского пантеона, ассоциировавшихся также с планетами.

Соответствие дней недели с богами было следующим:

• Воскресенье – бог Сол, проявлением которого было солнце (в античности люди считали солнце, луну и планеты солнечной системы – одними и теми же вещами, "блуждающими звездами").

• Понедельник – богиня Луна, связанная с одноименным спутником земли.

• Вторник – бог Марс.

• Среда – бог Меркурий.

• Четверг – бог Юпитер.

• Пятница – богиня Венера.

• Суббота – бог Сатурн.

А поскольку у римлян солнце обрело особый статус, отождествляя мир и порядок, день Солнца стал считаться первым днем недели.

Далее, когда Александр Македонский покорил Персию, в его государство вошли также и 12 колен Израиля – область, издавна населенная евреями.

У евреев к тому моменту также был принят семидневный цикл, основанный на днях творения и покоя из книги Бытия. Но будучи под контролем греков, евреи для удобства синхронизировали отсчет своей недели с эллинской – чтобы "первый день" у всех был один.

Так что когда в Новом Завете говорится, что Христос воскрес "в первый день недели", этим днем был – день Солнца, по римскому календарю. А сам факт воскресения Христа именно в этот день лишь утвердил традицию относительно того, с какого дня начинается неделя в Европе. Ведь именно это событие считается началом "новой жизни" для христиан.

Такой порядок на протяжении веков был несменным во всем Западном мире и по сей день закрепился в регионах, зависимых ранее от европейских империй (или от США): в Северной и Южной Америках, некоторых регионах Африки, в Индии, Корее, Японии и т.д.

Особенно же эта система поддерживалась Британской Империей, что отвечает на вопрос, почему английская неделя начинается с воскресенья – у них во всем были "свои" системы исчисления: дюймы, ярды, мили, унции, пинты, фаренгейты и проч.

Если вас интересует эта тема, то у нас уже была статья о том, почему в Америке используются другие единицы измерения.

Почему неделя начинается с понедельника в наше время

С конца XIX – начала XX века и по наши дни начало недели стало предметом стандартизации и упорядочения.

Так, например, в 1988 году Международная организация по стандартизации официально закрепила правило, по которому понедельник считается первым днем недели, а воскресенье – седьмым. Этот формат получил широкое распространение в IT-системах, а также в сфере учета времени в экономике и бизнесе

И если с тем, почему в Англии неделя начинается с воскресенья, мы разобрались, то почему же за новый стандарт выбрали именно понедельник?

На самом деле это связано с современной организацией труда: так как в большинстве стран рабочие дни начинались в понедельник, с точки зрения планирования, логично было сделать именно его условно "первым днем". Так понедельник и стал началом нового рабочего цикла.

В Российской империи и в первые годы существования СССР неделя начиналась с воскресенья, как и в христианской Европе. Однако после реформ 1940-х годов во всех республиках Советского Союза первым днем недели официально стал понедельник.

Это было сделано, во-первых, для удобства планирования, и во-вторых, ради отказа от религиозной символики в рамках секуляризации общества.

У нас распространен миф, что реформа произошла в 50-х или 60-х годах, из-за чего многие люди задаются вопросом, мол зачем Хрущев перенес начало недели на понедельник? На самом же деле сделано это было раньше, просто производство календарей окончательно перешло на новую систему только после смерти Сталина.

Интересно также, что в некоторых исламских странах неделя иногда начинается с субботы, что связано с молитвами и восприятием пятницы как особенного дня для мусульман.

Вас также могут заинтересовать новости: