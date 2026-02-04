В Эстонии задержали судно по подозрению в контрабанде, которое следовало из Эквадора в РФ

Экипаж, состоящий из 23 граждан России, не оказывал сопротивления.

Отдел расследований Налогового и таможенного департамента (NTS) совместно с полицией и ВМС Эстонии в ходе совместной операции задержали во внутренних водах страны контейнеровоз под флагом Багамских островов, который может быть связан с контрабандой из Эквадора, сообщает ERR.

Во вторник, 3 февраля, в 17:10 во время совместной операции сотрудники НДЦ вместе со спецподразделением полиции и ВМС задержали контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов, который направлялся в Россию вблизи острова Найссаар.

Издание отмечает, что есть подозрения, что судно использовалось для перевозки контрабанды. Спецподразделение полиции K-командо поднялось на борт судна, после чего его задержали во время государственного наблюдения за таможенным контролем.

На борт судна совершили посадку со специального вертолета и военного корабля. Экипаж из 23 человек – все граждане Российской Федерации – не оказал сопротивления.

Представитель спецподразделения K-командо Марек Аас отметил, что операция прошла спокойно. По данным эстонских таможенников, основанием для задержания стала информация о перевозке контрабанды.

Добавляется, что судно не имеет отношения к так называемому "теневому флоту" России и не подпадает под санкции Европейского Союза.

Издание сообщило, что судно следовало из Эквадора в российский Санкт-Петербург. Контейнеровоз прибыл в эстонские воды для бункеровки. На момент первичного таможенного контроля судно находилось на официальной якорной стоянке.

После завершения первичной проверки судно будет направлено в порт для полного осмотра контейнеров. В настоящее время продолжаются процессуальные действия.

Эстония и Россия: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что 17 декабря 2025 года трое российских пограничников пересекли границу Эстонии и находились там примерно 20 минут с неизвестной целью. Эстонские пограничники обнаружили нескольких российских пограничников на судне на воздушной подушке на реке Нарва у волнореза Васкнарва.

Указывается, что судно с россиянами остановилось у каменного волнолома, расположенного на границе России и Эстонии. Трое пограничников сошли на берег и прошли вдоль сооружения. После этого пограничники вернулись на свое судно и снова отправились на российскую сторону реки. Эстония вызвала в Таллинн главного дипломатического представителя России в связи с этим инцидентом.

Также мы писали, что Эстония заключила контракт с компанией, расположенной в Южной Корее, на поставку MLRS K239 Chunmoo на 290 миллионов евро. Аналитики предполагают, что за эту стоимость будет поставлено 6 единиц K239 Chunmoo, а также три типа боеприпасов к ним. Этим оружием Эстония сможет топить корабли баллистикой прямо в Санкт-Петербурге и закрыть для них Балтийское море. Как предусматривает соглашение, Эстония может в будущем дозаказать еще определенное количество K239 Chunmoo. Указывается, что поставки оружия по контракту должны начаться во второй половине 2027 года.

