Во Львове синоптики объявили I уровень опасности (инфографика)

Предупреждение объявлено и по территории Львовской области.

Во Львове и Львовской области на 4 февраля объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 4 февраля утром и днем гололед. На дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

По территории Львовской области, по их данным, также будет гололедица и местами сильный гололед диаметром 20-39 мм.

Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

4 февраля погоду на Львовщине будет определять прохождение теплых атмосферных фронтов с юго-запада.

По Львовской области будет облачно. Время от времени ожидается снег с переходом в мокрый снег и дождь. Утром и днем гололед, местами сильный. На дорогах гололедица. Ветер усилится до 7-12 м/с. Температура днем по области 0°...-5°, а во Львове потеплеет до 0°...-2°.

В целом на этой неделе во Львовской области ожидается оттепель: выпадение осадков смешанной фазы и повышение дневной и ночной температуры. На дорогах сохранится гололед, возможно образование обледенения.

Температура ночью постепенно повысится до 2° тепла в конце недели. Днем будет от 3-8° мороза до +1°...+6°.

