4 февраля принято чествовать онкологов и заботиться о животных.

Четвертый день февраля известен важным медицинским событием, который отмечается на международном уровне. Народные обычаи украинского народа тесно связаны с тем, какой сегодня церковный праздник, поэтому с православными верованиями дня также стоит ознакомиться. А по сегодняшней погоде можно определить, как скоро наступит весна.

Какой сегодня праздник в мире

По всей планете проводится Международный день борьбы с раком, посвященный информации о симптомах, лечении и профилактике онкологии. Дату прежде всего отмечают люди, которым удалось победить опасную болезнь, а также врачи-онкологи.

Остальные всемирные праздники сегодня, заслуживающие упоминания, это День школьных игр, День вакуума, День чтения вслух, День основания Facebook и День благодарности почтальону.

Какой сегодня праздник в Украине

Жители нашей страны не отмечают каких-либо важных событий. И хотя праздник 4 февраля отсутствует, сегодняшняя дата является днем рождения нескольких выдающихся личностей - фольклориста Климента Квитки, психолога Степана Балея, участника Евромайдана и Героя Небесной Сотни Василия Аксенина, футболиста Олега Протасова и защитника Донецкого аэропорта, одного из "киборгов" Сергея Колодия.

Какой сегодня праздник церковный

Святого Николая Исповедника, настоятеля Студийского монастыря, чествуют верующие последователи современного православного календаря. Считается, что он имел мощный дар исцеления.

В староцерковном стиле, который уже не актуален для украинских православных верующих, сегодня праздник апостола от 70-ти Тимофея Эфесского и мученика Анастасия Персианина.

Какой сегодня праздник народный

Нашим предкам предсказать погоду помогали не синоптики, а древние приметы:

если окна запотели и "заплакали", то весна будет ранней, а если наоборот обледенели, то морозы затянутся;

на реках начал трескаться лед - еще один признак скорой весны;

если появился туман, то февраль будет переменчивым;

ветки ели гнутся к земле - к частым вьюгам.

Этот день давние славяне называли Николай Студит, ожидая от него сильных заморозков и метелей. Люди боялись, что дороги станут непроходимыми из-за огромных гор снега, поэтому из дома в этот период старались далеко не ездить.

Обычно народный праздник сегодня в Украине проводили за молитвой святому Николаю о здоровье, избавлении от недругов, защите жилья от диких зверей. День посвящали уходу за скотом и уборке в хлеву. Есть примета на достаток - если кот или собака поспят на хозяйской постели, то в доме будет благополучие.

Что нельзя делать сегодня

Как понятно из обычаев даты, неблагоприятной она считалась для путешествий и далеких поездок. Запрещено также ходить в лес, поскольку есть риск встретить агрессивных животных. Также осторожными в праздник сегодня нужно быть людям, которые работают с острыми предметами, поскольку раны будут долго заживать.

