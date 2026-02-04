Беременная победительница 'Холостяка-13' вышла замуж (фото)

Инна поделилась радостной новостью в сети.

Победительница 13 сезона романтического шоу "Холостяк" Инна Белень, которая ранее объявила о срыве росписи, вышла замуж.

Об этом она рассказала в своем Instagram. Событие произошло вчера, 3 февраля.

"03.02.2026. Наш день, наша дата, официальное начало нашей семьи. Наконец-то муж и жена", – отметила блогерша.

Также Белень показала обручальное кольцо и романтические фото со своим мужем Иваном.

К слову, Инна и Иван знакомы с детства. О своей помолвке они сообщили в прошлом году и сначала хотели пожениться 2.02.2026, ведь блогерше нравилась эта дата. Однако планы влюбленных разрушил тот факт, что ранее Белень уже была замужем и оформила брак за границей. Но теперь пара официально стала мужем и женой и ждет пополнения. Инна отметила, что должна стать мамой уже в апреле. А вот саму свадьбу будущие родители планируют сыграть летом.

Напомним, ранее победительница "Холостяка-13" Инна Белень рассекретила пол первенца.

