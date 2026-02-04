Валюта в Украине дорожает: курс доллара и евро в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,00 грн, а евро – 50,77 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 4 февраля, подорожал на 20 копеек и составляет 43,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,00 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 15 копеек и составляет 51,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,77 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,25 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,15 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,30 грн/евро, а курс продажи - 51,11 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 4 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,19 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 22 копейки.

В отношении евро гривня также несколько ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,95 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 4 копейки.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что сейчас к драгоценным металлам нужно относиться осторожно, потому что рынок перегрет и цены могут пойти вниз. Что касается доллара и евро, то он рекомендует подождать с покупкой, ведь валюта ближе к весне подешевеет.

Вас также могут заинтересовать новости: