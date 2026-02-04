На Солнце произошла самая сильная с начала года вспышка: Земле грозит магнитная буря

Магнитная буря, как ожидается, будет средней по интенсивности.

Солнце за последние сутки выбросило серию мощных вспышек. Не менее 18 из них были класса M и три класса X, включая вспышку X8.3 - самую сильную в 2026 году. Теперь на Земле ожидается магнитная буря.

Как сообщает Space.com, эта вспышка вызвала выброс экстремального ультрафиолетового и рентгеновского излучения, что привело к ионизации верхних слоёв атмосферы Земли и сильным радиопомехам в южной части Тихого океана.

Источником активности стала быстро выросшая и нестабильная область на Солнце, которую специалисты называют "фабрикой вспышек".

Учёные также следят за возможными корональными выбросами массы. Предварительно известно, что основная часть солнечного вещества пройдёт мимо Земли, однако не исключён касательный удар, который может усилить геомагнитную активность и повысить вероятность полярных сияний на высоких широтах. Ученые предупреждают, что ближайшие дни возможны новые вспышки.

По прогнозу Британской геологической службы, магнитная буря уровня G2 (средняя) ожидается уже завтра, 5 февраля.

Магнитные бури G2 - что важно знать

Магнитная буря уровня G2 относится к умеренным геомагнитным возмущениям. Она может вызывать незначительные сбои в работе спутников, радиосвязи и навигационных систем, а также колебания напряжения в энергосетях. В высоких широтах во время бурь G2 возможны полярные сияния. У метеочувствительных людей иногда отмечаются головные боли, усталость и нарушения сна.

