Бывшего мужа Джилл Байден обвинили в убийстве жены

77-летний Уильям Стивенсон был арестован после смерти его 64-летней жены в штате Делавэр.

Бывшему мужу бывшей первой леди США Джилл Байден, 77-летнему Уильяму Стивенсону, предъявили обвинение в убийстве первой степени по делу о смерти его нынешней жены Линды Стивенсон. Об этом сообщает CNN.

По данным полиции, Линду Стивенсон, которой было 64 года, нашли без сознания 28 декабря в доме супругов в округе Нью-Касл после вызова, связанного с бытовой ссорой. Женщину обнаружили мертвой, однако правоохранители не раскрыли подробностей о причине и обстоятельствах ее смерти.

Уильяма Стивенсона арестовали и поместили в исправительное учреждение Говарда Янга. Его содержат под стражей после того, как он не смог внести залог в размере 500 тысяч долларов. Пока неизвестно, есть ли у него адвокат.

Брак Джилл и Уильяма

Стивенсон был женат на Джилл Байден с 1970 по 1975 год. В своих мемуарах 2019 года Байден называла этот брак "ошибкой молодости", хотя отмечала, что в свое время верила в их отношения. В постпрезидентском офисе Джо Байдена отказались комментировать арест и обвинения.

Согласно некрологу, Линду Стивенсон описывают как человека, глубоко преданного семье. Она любила проводить время с дочерью и внучкой, болела за команду "Филадельфия Иглз", а в последние годы основала собственный бухгалтерский бизнес.

"Линду будут помнить как настойчивого, добросердечного и преданного человека", – говорится в сообщении о ее смерти.

Последние новости из жизни Байденов

Как сообщал УНИАН, бывший президент США Джо Байден прошел процедуру по удалению раковых клеток со лба. Ему сделали операцию Мооса – это метод, при котором ткань удаляют до тех пор, пока на коже не останется следов рака. Жена Байдена, Джилл, такую же операцию сделали в 2023 году над правым глазом.

Ранее в интернете было опубликовано видео, где 82-летний Байден выходит из церкви в Делавэре с перевязанным шрамом на лбу.

