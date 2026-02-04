Россия нанесла массированный удар дронами по Одессе: есть попадание в жилой дом

Многие дроны атаковали регион со стороны Черного моря.

Ночью 4 февраля российская оккупационная армия нанесла массированный дронный удар по Одесской области, в частности по Одессе. Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена около 00.40.

Мониторинговые каналы сообщили, что много российских дронов движется из Черного моря в Одесскую область. Вскоре в областном центре начались взрывы и стрельба, было слышно, как дроны летают над жилыми домами. Также "мониторы" предупредили, что российские БПЛА фиксируются не только в разных районах Одессы, но и в пригороде.

Впоследствии начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак заявил, что Одесса под атакой вражеских беспилотников и есть попадания.

Видео дня

"Есть попадания в двухэтажный жилой дом. Информацию о пострадавших и все детали выясняем", – подчеркнул он.

Чиновник также попросил людей находиться в безопасных местах.

В соцсетях люди сообщают, что видят пожар, местные ТГ-каналы обнародовали видео, на которых поврежденный дом. Видно, что на улице – много обломков и, судя по всему, повреждены припаркованные рядом автомобили.

Атаки РФ по Одесской области: последние новости

Напомним, в ночь на 3 февраля армия РФ нанесла ракетно-дроновый удар по Одесской области. В частности , дроны атаковали несколькими группами, которые заходили со стороны Черного моря. В результате атаки на юге региона произошло попадание по энергетической и гражданской инфраструктуре. Более 50 тысяч жителей остались без электроснабжения. Повреждены три жилых дома, складские и административные помещения, легковые автомобили, один из которых полностью сгорел.

