Новое похолодание в Украине: синоптик сообщила, как долго еще будет морозить

Уже с завтрашнего дня температура повысится, но скоро придет новое похолодание.

В ближайшее время в Украине ожидается нестабильная погода с колебаниями температуры. Об этом свидетельствует прогноз известной синоптика Натальи Диденко.

С 5 февраля, по ее данным, температура воздуха в Украине повысится, осадков станет больше, а ветер усилится. Однако потепление продлится недолго.

"С 9 февраля новая волна холода снова посетит Украину", - прогнозирует Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха снизится, однако, похоже, что пик морозов все же позади, масштаб холодов будет несколько меньше.

Похолодание, по прогнозу Натальи Диденко, продлится, ориентировочно, до 12 февраля, а затем снова наступит потепление.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

Пик нынешней холодной погоды в Украине пройден. Об этом заявил синоптик Виталий Постригань.

По его словам, 4 февраля сильные морозы еще сохранятся, после чего, начиная с 5 февраля, начнется постепенное изменение погодных процессов. Как пояснил синоптик, впадина циклона Romina, наполненная теплыми воздушными массами из Атлантики и Средиземноморья, постепенно будет вытеснять антициклон Daniel, который принес аномальное похолодание, за восточные границы Украины.

Несмотря на это, повышение температуры будет происходить медленно, без резких скачков, и продлится недолго. По предварительным прогнозам, уже 8-9 февраля возможно поступление новой волны холодного воздуха скандинавского происхождения, хотя она будет менее интенсивной, чем прошлая.

