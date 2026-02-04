Главная достопримечательность Испании бесплатно откроет двери для туристов, но есть условие

Бесплатные посещения будут проходить с 15:00 до 17:30 14 февраля и с 15:00 до 18:00 15 февраля.

В рамках главного зимнего праздника Барселоны в честь одной из покровительниц города - святой Эвлалии - жители и гости города смогут бесплатно посетить легендарный храм Саграда Фамилия.

Как пишет Express, обычно входной билет стоит 30 евро, однако в этом месяце тысячи счастливчиков получат возможность увидеть одну из самых известных достопримечательностей Испании без каких-либо затрат.

Бесплатные посещения будут проходить с 15:00 до 17:30 14 февраля и с 15:00 до 18:00 15 февраля. Именно в эти дни, во время фестиваля Santa Eulalia, посетителям предложат осмотреть нынешнее состояние базилики, строительство которой длится уже 144 года и должно завершиться в этом году. Всего будет разыграно около 8 500 билетов – регистрация на участие в лотерее открыта на официальном сайте Саграда Фамилия до 21:00 8 февраля, а результаты объявят на следующий день.

Победители смогут посетить внутренние помещения базилики, музей и расположенное рядом здание Escoles.

Как отмечается, это уже пятый год подряд, когда Саграда Фамилия бесплатно открывается для публики по случаю этого фестиваля. Подобные мероприятия храм также организует во время празднований La Mercè – ежегодного городского фестиваля в сентябре.

Несмотря на то, что здание до сих пор не завершено – более чем через столетие после смерти ее главного архитектора Антонио Гауди – в 2024 году Саграда Фамилия посетили более 4,8 млн человек – до 16 тыс. человек ежедневно. Это делает ее самой популярной туристической достопримечательностью Испании.

Когда началось строительство храма

Строительство храма началось 19 марта 1882 года, а уже в 1883-м проект возглавил Антонио Гауди, который кардинально изменил его концепцию и посвятил работе 43 года своей жизни – до своей смерти в 1926 году. Финансирование осуществляется исключительно за счет частных пожертвований и продажи билетов. Архитектура базилики предусматривает три величественных фасада – Рождества, Страстей и Славы – а также 18 башен, символизирующих 12 апостолов, 4 евангелиста, Деву Марию и Иисуса Христа.

В октябре Саграда Фамилия официально стала самой высокой церковью в мире после установки первой части креста на финальной Башне Иисуса Христа. Высота сооружения достигла 162,91 м, превысив рекорд Ульмского собора в Германии. Дальнейшие работы позволят довести высоту храма до 172 м.

Впрочем, здание намеренно будет на один метр ниже холма Монжуик в Барселоне – Гауди считал, что творение человека не должно превосходить творение Бога.

Саграда Фамилия остается одним из самых длительных строительных проектов в истории. На ход работ повлияли смерть Гауди, разрушения во время Гражданской войны в Испании, пандемия COVID-19 и другие задержки. Завершение основной конструкции запланировано на 2026 год, однако декоративные работы, в частности над масштабной лестницей, продлятся как минимум до 2034 года.

