В Харькове I уровень опасности: что будет с погодой (инфографика)

На 4 февраля объявлен желтый уровень опасности.

На 4 февраля в Харькове и Харьковской области объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Синоптики предупреждают об опасности на дорогах.

"В течение суток 4 февраля 2026 года по городу и области будет сохраняться гололед. На дорогах гололедица", - говорится в прогнозе.

Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый. Горожан призывают быть осторожными.

4 февраля в Харьковской области ожидается переменная облачность. По области существенных осадков не прогнозируется. Утром возможен слабый туман, местами образуется гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер 3–8 м/с. Температура воздуха по области 10–15° мороза. В Харькове также без существенных осадков, со слабым туманом в ночные и утренние часы, гололедом и гололедицей на дорогах. Температура днем 11–13° мороза.

5 февраля сохранится переменная облачность без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 16–21° мороза, днем 8–13° мороза.

6 февраля в Харьковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер усилится до 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит 12–17° мороза, днем 5–10° мороза.

