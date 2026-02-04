Сработают ли призывы к Трампу предоставить Украине 'Томагавки': эксперт оценил шансы

Подводные лодки и эсминцы, с которых можно запускать эти ракеты, Украине никто не даст, считает Попович.

На данный момент маловероятны перспективы того, что Соединенные Штаты согласятся предоставить Украине крылатые ракеты типа Tomahawk. В то же время Украина нуждается в огромном количестве этих ракет, чтобы иметь возможность осуществлять массированные запуски. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

В частности, эксперт отреагировал на заявление американского сенатора Линдси Грэма с призывом к президенту США Дональду Трампу предоставить Украине ракеты "Томагавк". Он отметил, что относится к такому призыву Грэма как к каким-то мечтам.

"Это мечты. Тем более, когда, при всем уважении, об этом говорит Линдси Грэм. Давайте перечислим его обнадеживающие заявления. Таких заявлений было много и в отношении законов о санкциях, и в отношении того, что Дональд Трамп исповедует политику "мир через силу", а теперь "Томагавки" и т. д. Много было таких заявлений именно от этого политика, Линдси Грэма. Процент их реализации крайне мал", - подчеркнул Попович.

Он убежден, что заявление о "Томагавках" очень далеко от практической реализации. В то же время отметил: нужно понимать, каковы платформы для запуска ракет Tomahawk.

"Прежде всего, это морские платформы. Это подводные лодки и эсминцы. Нам их не дадут. Количество наземных платформ существует, но оно крайне мало. Вообще в мире мало", - сказал Попович.

По словам обозревателя, чтобы создать проблемы для врага, Украине нужно осуществить массовый запуск - не с одной или двумя пусковыми установками, а со многими.

"Томагавки" для Украины

Как сообщал УНИАН, недавно сенатор Грэм призвал передать "Томагавки" Украине, мол, нынешний уровень давления на инициатора войны Владимира Путина не работает. По его словам, это оружие поможет изменить ситуацию на поле боя и заставить российского диктатора сесть за стол переговоров.

В октябре 2025 года Трамп заявил, что стремится добиться прекращения российской войны без предоставления Украине крылатых ракет "Томагавк".

