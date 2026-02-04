Биткойн летит в пропасть с бешеной скоростью: инвесторы потеряли сотни миллиардов долларов

Резкое падение биткоина ставит под сомнение его роль в качестве так называемого цифрового золота.

Менее чем за неделю с рынка криптовалют исчезло почти полтриллиона долларов – возглавляемая биткоином распродажа резко ускорилась.

Как пишет Bloomberg, общая стоимость крипторынка с 29 января сократилась на 467,6 миллиарда долларов. Во вторник, 3 февраля, биткоин упал до самого низкого уровня с момента переизбрания Дональда Трампа президентом США в начале ноября 2024 года, после чего в стране сформировалась более дружественная к криптовалютам администрация.

Самая известная криптовалюта достигла 15-месячного минимума – 72 877 долларов, но в среду, 4 февраля, частично отыграла потери. По состоянию на утро биткоин торговался около 76 600 долларов.

Несмотря на благосклонную к криптоиндустрии позицию Белого дома и рост интереса со стороны крупных институциональных инвесторов, биткойн упал примерно на 40% от своего рекордного максимума в начале октября 2025 года. Причиной обвала стала волна принудительных закрытий сделок 10 октября, которая привела к потере инвесторами 19 млрд долларов. С тех пор крипторынок так и не смог полностью оправиться.

Падение происходит на фоне турбулентной недели на мировых рынках, когда резкие колебания переживали также золото и серебро. Драгоценные металлы во вторник нашли покупателей после предыдущих потерь, тогда как криптовалюты поддержки не получили. Биткойн и американские фондовые индексы падали из-за обострения напряженности между США и Ираном, что заставило инвесторов искать более надежные активы.

Стремительное падение биткоина ставит под сомнение его роль как так называемого цифрового золота, ведь во время геополитической нестабильности он не сработал как "тихая гавань". Инвестор Майкл Бьюрри предупредил, что биткойн проявил себя скорее как спекулятивный актив, не сумев стать защитой от рисков, подобных драгоценным металлам.

Потоки средств в биржевые фонды (ETF) на биткоин в США остаются нестабильными. После притока около 562 млн долларов в понедельник инвесторы, по данным Bloomberg, уже во вторник вывели из этих фондов 272 млн долларов.

По словам генерального директора Galaxy Digital Майкла Новограца, исторически существовала почти "религиозная вера" в то, что биткоин нужно держать при любых условиях.

"И как-то этот вирус или эта лихорадка прошли, и вы начали видеть продажи", – отметил он во время отчета компании.

Курс биткоина к доллару – последние новости

30 января биткоин упал до нового двухмесячного минимума. Настроения вокруг крупнейшей криптовалюты ухудшались, а инвесторы выводили деньги из биржевых фондов, торгующих этим токеном.

Неблагоприятная ситуация с биткоином контрастировала с ростом цен на золото и другие драгоценные металлы, поскольку инвесторы, ищущие убежище от геополитической неопределенности, отказываются от криптовалют в пользу традиционных безопасных активов.

