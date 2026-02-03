Успех переговоров возможен только при жесткой позиции США в отношении РФ, - Подоляк

Советник Офиса Президента Украины считает, что США должны объективно оценивать все, что делает Россия, не только за столом переговоров, но и по ее действиям.

Изменение состава переговорной группы само по себе не гарантирует результата, если Соединенные Штаты не изменят подход к оценке действий России, заявил в интервью Мы-Украина советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Уже в среду, 4 февраля, в Абу-Даби должна состояться очередная встреча группы переговорщиков. В Белом доме сообщили, что их представителями в этих переговорах будут спецпосланник Трампа Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Подоляк считает, что изменение состава переговорной группы не гарантирует результата, если США не изменят подход к оценке действий России – не только за переговорным столом, но и по ее реальным действиям.

"Измениться может все только при условии, если Соединенные Штаты будут объективно оценивать то, что делает Россия – не только за столом переговоров, но и по тому, как она реагирует на договоренности. Если эти договоренности нарушаются, США придется реагировать, чтобы показать, что они действительно модерируют процесс", – отметил Подоляк.

Советник Офиса президента Украины пояснил, что речь идет о договоренностях между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным о "энергетическом перемирии" на время, когда в Украине сильные морозы.

"Когда есть договоренности на таком уровне, когда говорится о том, что будут климатические экстремумы, погодные экстремумы и Россия, скажем так, будет адекватно, я понимаю, что это саркастично звучит, себя вести, но по крайней мере неделю, когда будут экстремальные температуры, Россия будет вести себя более адекватно, то есть не будет атаковать гражданское население в масштабном виде, то есть не будет заниматься замораживанием людей в крупных миллионных агломерациях, и соответственно устанавливается доверие к тому, что дальше можно договариваться", - пояснил Подоляк.

Удары РФ по энергетике Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина ожидает реакции США на российские удары. Зеленский подчеркнул, что именно глава Белого дома Дональд Трамп предложил на время дипломатии и мороза прекратить удары по энергетике. Он добавил, что договоренность должна была длиться неделю, но прошло менее четырех дней, как Россия снова атаковала энергетические объекты в Украине. Президент Украины поделился, что даже в таких деталях с Америкой со стороны России снова обман.

Также мы писали, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что президент США Дональд Трамп "не был удивлен" атакой России по украинским городам 3 февраля. Левитт добавила, что говорила об этом с Трампом утром. Она напомнила, что две страны уже несколько лет ведут очень жестокую войну, которой бы не было, если бы у власти был именно Трамп. Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что на переговорах, которые в ближайшие дни состоятся между представителями Украины и России, будут присутствовать и посредники из США.

