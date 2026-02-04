'Путин сдержал слово': Трамп прокомментировал удары по энергетике Украины

Президент США отметил, что одна неделя - это много, и Путин сдержал слово, возобновив удары уже после этого срока.

Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о так называемом "энергетическом перемирии" с Россией заключалась с воскресенья по воскресенье, заявил глава Белого дома во время общения с журналистами.

"Перемирие было с воскресенья до воскресенья. Оно уже закончилось. И Путин сдержал свое слово", - сказал президент США.

По словам Трампа, очередной российский удар произошел уже после того, как закончился этот срок.

"Одна неделя – это уже много, мы радуемся чему угодно", – добавил президент США.

Кроме этого, Трамп отметил, что хочет, чтобы российский диктатор Владимир Путин прекратил войну в Украине:

"Я хочу, чтобы Путин закончил войну. Я разговаривал с ним, я хочу, чтобы он закончил войну", - сказал журналистам глава Белого дома.

Энергетическое перемирие: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия дала согласие воздержаться от ударов по энергетике Украины до воскресенья, 1 февраля. Песков добавил, что Россия согласилась на этот шаг якобы "для создания благоприятных условий для переговоров".

Примечательно, что в четверг, 29 января, глава Белого дома во время заседания кабинета министров в Белом доме первым заявил, что "лично" попросил российского диктатора Владимира Путина на неделю прекратить атаки по Украине из-за сильных морозов, и тот согласился.

Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов в понедельник, 2 февраля, сообщил, что Россия возобновила свои атаки по энергетике Украины. Он поделился, что в результате атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в четырех областях - Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской.

Также президент Украины Владимир Зеленский, комментируя массированный удар России в ночь на 3 февраля, заявил, что для России воспользоваться самыми холодными днями зимы для террора против людей важнее дипломатии. Зеленский подчеркнул, что враг снова атаковал именно объекты энергетики. Президент Украины привел данные, что Россия применила по территории Украины более 70 ракет и 450 ударных дронов.

По словам Зеленского, под ударами оказались Сумская, Харьковская, Киевская области и столица, Днепровская, Одесская, Винницкая области. Помимо повреждения энергетической инфраструктуры, также пострадали частные дома. Кроме того, президент Украины сообщил о девяти раненых гражданах.

