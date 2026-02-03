'Путин - монстр': конгрессмен обратился с посланием к Трампу на фоне войны в Украине

По словам политика, США должны и в дальнейшем поддерживать Украину.

Конгрессмен штата Нью-Йорк Том Суоцци обратился к президенту США Дональду Трампу и призвал не вознаграждать российского диктатора Владимира Путина за то, что он делает с украинским народом. Об этом он сказал во время "Украинской недели" в Вашингтоне, передает "Новини.LIVE".

"О, я могу получить больше власти, отнимая тепло у людей в минусовую погоду (высказался конгрессмен о мыслях Путина). Это монстр, нельзя вознаграждать монстров", - подчеркнул он.

Также конгрессмен призвал помогать Украине.

"Потому что если мы не поможем украинцам, что тогда станет с латвийцами, литовцами, эстонцами, молдаванами. Что станет с Польшей? Путин - монстр. Мы должны стоять вместе за народ Украины. Мы должны заставить наших демократов и республиканцев работать вместе ради справедливости для этих храбрых воинов, которые выдержали эти четыре года и в конце концов одержат победу", - заверил Суоцци.

Ранее Дональд Трамп рассказал о соглашении с Путиным не атаковать Украину в течение недели. По его словам, российский диктатор якобы согласился не обстреливать Киев и другие города. Однако уже 3 февраля армия РФ нанесла масштабный удар по энергетике Украины и другим объектам.

В то же время издание Le Monde писало, что Украина готовится воевать еще 5-10 лет, а в переговоры Трампа никто не верит. Журналисты подчеркнули, что Украина не надеется, что нынешние переговоры с россиянами принесут мир, поэтому продолжает строить эшелонированные оборонительные линии.

