Огромный 'парус' и длинный череп: биолог рассказал о самом странном динозавре в истории

Спинозавр является одним из самых необычных динозавров, известных ученым. У него длинный череп, а зубы похожи на крокодиловые, но это далеко не самые странные особенности этого вида.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал интересные факты о спинозавре. Этот вид уже переписал многое из того, что палеонтологи считали возможным в отношении образа жизни тероподов.

Биолог отметил, что у спинозавра был огромный спинной "парус". Эта структура состоит из спинных позвонков и могла достигать высоты около 1,8 метра.

На протяжении десятилетий палеонтологи спорили о том, что заставило спинозавра развить такой большой спинной "парус". К счастью, биомеханические исследования дали ученым более четкое представление о его предназначении.

Зачем спинозавру гигантский "парус" на спине

Трэверс поделился, что спинозавр жил на территории современной Северной Африки в середине мелового периода, около 112–93 миллиона лет назад. Палеонтологи полагают, что его длина могла достигать 15–18 метров.

Отличительной чертой спинозавра был гигантский "парус" на спине. Палеонтологи считают, что высокие костные выступы, исходящие из позвонков, скорее всего, были соединены кожей и, возможно, мягкими тканями. Визуально это выглядело как высокий веерообразный парус, простиравшийся по большей части спины спинозавра.

В одном из исследований 2016 года говорится о том, что спинные позвонки, которые формировали "парус" спинозавра, вероятно, были плотно окостенелы, а также имели очень мало каналов для кровеносных сосудов. Это исключало теорию о том, что эта структура использовалась как живой радиатор или регулятор тепла.

По словам биолога, на сегодняшний день наиболее вероятной интерпретацией "паруса" является то, что он служил структурой для демонстрации или визуальным сигналом для других динозавров. Он напомнил, что такие формы демонстрационной анатомии до сих пор распространены во всем животном мире.

Образ жизни спинозавра

В 2014 году ученые в своем исследовании предположили, что спинозавр не был чисто наземным хищником, как его родственники тираннозавр или кархародонтозавр. Исследователи считают, что спинозавр вел полуводный образ жизни.

Это открытие натолкнуло ученых на мысль, что "парус" мог играть и гидродинамическую роль. Эта структура не была похожа на плавник рыбы, а скорее обеспечивала спинозавру стабильность при движении в воде.

Биолог отметил, что некоторые ученые полностью отвергают эту теорию. Например, в исследовании 2022 года ученые использовали биомеханические модели, чтобы предположить, что спинозавр на самом деле мог быть не таким сильным пловцом, как киты или морские рептилии. Они утверждают, что "парус" спинозавра мог создавать сопротивление при полном погружении.

