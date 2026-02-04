Название лакомства было придумано не в СССР.

Среди множества различных сладостей конфеты "Птичье молоко" занимают особенное место - их вкус знаком каждому с детства, особенно тем людям, юность и молодость которых пришлась на эпоху Советского Союза, ведь тогда десерт считался настоящим деликатесом. Рассказываем, что означает выражение "Птичье молоко" и кто придумал такое название.

Какая страна придумала Птичье молоко и что это за конфеты

Первые конфеты с начинкой из белого суфле, покрытые шоколадом, появились в Польше. В 1936 году владелец польской кондитерской фабрики E.Wedel Ян Ведель изобрел уникальный рецепт, а название для него, по рассказам, придумали работники производства. Конечно, никаких разговоров и мифов о том, какая птица дает Птичье молоко, не было - просто вкус десерта был настолько мягким, а текстура конфет - легкой и воздушной, что более удачного сравнения тогда у кондитеров не нашлось. Традиционное лакомство, по рецепту Веделя, делают с начинкой со вкусом и ароматом ванили, но также можно встретить такое угощение с лимоном, кокосом или шоколадом.

Как в СССР появилось Птичье молоко - история

В 1967 году тогдашний министр пищевой промышленности Советского Союза Зотов поехал в командировку в Чехословакию и там попробовал конфеты Птичье молоко - кто придумал их, он знал, но рецептом с министром не поделились. Тогда, вернувшись в Союз, он дал задачу советским кондитерам, которая заключалась в том, чтобы приготовить точно такое же лакомство своими силами.

В том же году, имея лишь образец, привезенный из Чехословакии Зотовым, технолог Владивостокской кондитерской фабрики Анна Чулкова предоставила приближенный к оригиналу образец конфет. Результат полностью удовлетворил министра, и "Птичье молоко" поступило в продажу. Рецепт Чулковой был признан лучшим среди всех остальных предложенных в СССР вариантов, а сама фабрика выпустила более 12 тонн конфет вместо требуемых шести.

В те времена специалистов, показавших наилучший результат, обязывали обучать "отстающих" коллег, поэтому кондитерам остальных фабрик рассказали, из чего делают Птичье молоко - конфеты в своем составе содержали натуральный заменитель желатина - агар-агар, поэтому храниться десерт мог лишь 15 суток. В 90-е годы кондитеры были вынуждены изменить технологию приготовления десерта ради удешевления его себестоимости, поэтому теперь благодаря большому количеству консервантов и заменителей, "Птичье молоко" может быть пригодно к употреблению в течение двух месяцев после производства и даже дольше.

Как появился торт Птичье молоко - кто придумал угощение

Кроме одноименных конфет, в Советском Союзе был и торт "Птичье молоко", однако появился он гораздо позже своей "мини-версии". Существуют две версии относительно даты и обстоятельств изобретения сладости, их обеих объединяет лишь имя автора - Владимир Гуральник.

Этот человек в 1978 году был шеф-поваром ресторана "Прага" в Москве, и по одним данным, в 1974-м году он сам придумал такой торт, по другим данным - это было сделано четырьмя годами позже в содружестве с коллективом ресторана. Вне зависимости от версии, рецепт торта был один и тот же - кексовое тесто, прослойка из сливочного масла, сгущенки, сахара, агар-агара и белков. В конце изделие кондитеры покрывали плотной глазурью из растопленного шоколада.

Интересно, что "Птичье молоко" стал первым тортом в СССР, на рецепт которого был официально выдан патент. Несмотря на то, что ради такого десерта в ресторане построили отдельный цех, купить просто так "Птичье молоко" обычным советским гражданам было непросто.

