В Белом доме рассказали, как Трамп отреагировал на атаку РФ по Украине в пик морозов

Левитт также сделала заявление о запланированных переговорах, которые должны состояться в Абу-Даби.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп "не был удивлен" атакой России по украинским городам 3 февраля.

Как сообщает CNN, соответствующее заявление сделала во время общения с журналистами пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, она говорила об этом с Трампом утром.

"К сожалению, он не был удивлен. Это две страны, которые уже несколько лет ведут очень жестокую войну. Войну, которая никогда бы не началась, если бы президент (Трамп, – ред.) все еще находился на посту", – добавила пресс-секретарь.

Левитт также отметила, что запланированные переговоры между Россией и Украиной состоятся в конце этой недели в Абу-Даби. При этом представители Вашингтона выступят в роли посредника.

В материале отметили, что ранее Дональд Трамп сказал, что благодаря ему удалось достичь "энергетического перемирия". Он лично попросил диктатора Путина прекратить удары по украинским городам в условиях резкого похолодания.

Атака РФ по Украине 3 февраля

3 февраля российские террористы в очередной раз атаковали Украину. Для массированного удара враг использовал 521 средство воздушного нападения. В частности, было запущено 4 ракеты "Циркон" – все они были сбиты украинскими защитниками.

Во время этой атаки россияне применили рекордное количество баллистики, отметил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, зафиксировано попадание по объектам энергетики в нескольких областях. Наибольший ущерб – в Харьковской, Днепровской, Киевской и Киевской областях, в Винницкой и Одесской областях, а также в Запорожье.

В Харькове после обстрела объявили чрезвычайную ситуацию. Часть оборудования на Харьковской ТЭЦ-5 и электроподстанциях Харьковская и Залютино подверглась серьезным разрушениям.

