Черный шоколад при диабете: диетологи развенчали популярный миф

На протяжении многих лет продукты, влияющие на уровень сахара в крови, были обозначены как "запрещенные" или же их употребляли только в особых случаях. Хотя это может быть правдой для некоторых продуктов, это не касается черного шоколада, пишет EatingWell.

Исследование, опубликованное в National Library of Medicine, показывает, что черный шоколад может иметь некоторые уникальные преимущества для уровня сахара в крови по сравнению с другими видами шоколада благодаря содержанию какао и антиоксидантов.

"Если вы страдаете диабетом или преддиабетом, важно знать, что вы можете наслаждаться черным шоколадом без повышения уровня сахара в крови, если научитесь сбалансировать его в своем рационе. Сочетание небольшого количества черного шоколада с клетчаткой, белком и полезными жирами может быть эффективным способом поддержания стабильного уровня сахара в крови и сдерживания тяги к сладкому", – отметила диетолог Эрин Палински-Вейд.

Издание подробно описало, как черный шоколад может влиять на уровень сахара в крови:

1. Снижает уровень глюкозы в крови после еды

Темный шоколад не является низкокалорийным продуктом, но это не значит, что его нельзя употреблять.

"Шоколад является калорийным продуктом из-за высокого содержания жира и сахара", - пояснила диетолог Лорена Драго.

В то же время она отметила, что какао, богатый какао компонент темного шоколада, содержит полифенолы, которые поддерживают здоровую функцию сосудов.

2. Снижает уровень сахара в крови натощак у людей с диабетом

Включая темный шоколад в сбалансированный рацион, вы можете заметить улучшение показателей сахара в крови.

Исследования показывают, что у людей с диабетом 2 типа уровень сахара в крови натощак улучшался после употребления темного шоколада и/или какао. В статье указывается, что хотя необходимо провести дополнительные исследования, но есть предположение, что содержание полифенолов улучшило функцию эндотелия, что позволило более эффективно выводить глюкозу из крови в клетки.

3. Может улучшить чувствительность к инсулину

Инсулинорезистентность, когда организм не использует инсулин так эффективно, как должен, для переноса глюкозы из кровотока в клетки, может со временем привести к повышению уровня сахара в крови и увеличить риск развития преддиабета и диабета 2 типа.

Хорошая новость заключается в том, что некоторые компоненты пищи могут способствовать лучшему функционированию инсулина, в частности полифенолы, содержащиеся в черном шоколаде.

Недавнее небольшое исследование, опубликованное на сайте University of Baghdad, показало, что участники с инсулинорезистентностью, которые ежедневно потребляли 85% темного шоколада, через 45 дней имели значительное улучшение состояния.

4. Снижает риск развития диабета 2 типа

Крупные обсервационные исследования, проведенные на трех больших группах населения США, показали, что люди, которые употребляли не менее пяти порций темного шоколада в неделю, имели примерно на 21% более низкий риск развития диабета 2 типа по сравнению с теми, кто употреблял его редко.

Палински-Вейд , ссылаясь на одно исследование, считает, что эти эффекты, вероятно, обусловлены флавоноидами какао, мощными полифенолами, которые помогают улучшить чувствительность к инсулину и функцию эндотелия, что, в свою очередь, способствует лучшему контролю уровня сахара в крови со временем.

Ранее УНИАН сообщал, что темный шоколад, содержащий не менее 70% какао-сухого вещества, может помочь защитить сердце и снизить уровень холестерина, триглицеридов и артериального давления.

Также мы писали, что диетологи советуют добавлять в какао или горячий шоколад эту специю для ускорения процесса похудения. Ученые заявляют, что она сжигает жир и влияет на показатели ожирения.

