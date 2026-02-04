В Ливии убили сына бывшего диктатора Муаммара Каддафи, - Reuters

Офис Саифа аль-Ислама сообщил, что он был убит во время "прямого столкновения" с четырьмя неизвестными вооруженными людьми, которые ворвались в его дом.

В Ливии убили Саифа аль-Ислама Каддафи, который был одним из сыновей бывшего диктатора страны Муаммара Каддафи, сообщает Reuters.

Издание рассказало, что Саиф аль-Ислам Каддафи прошел путь от наследника своего печально известного отца до десятилетнего плена. Он жил в отдаленном горном городке, после чего выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, что помогло сорвать попытку их проведения.

В статье отмечается, что во вторник, 3 февраля, офис Саифа аль-Ислама сообщил в заявлении, что он был убит во время "прямого столкновения" с четырьмя неизвестными вооруженными людьми, которые ворвались в его дом. Больше информации не предоставляется.

Издание поделилось, что хотя Саиф аль-Ислам не занимал никакой официальной должности в Ливии, он когда-то считался самой влиятельной фигурой в богатой нефтью североафриканской стране после своего отца Муаммара Каддафи, который правил более четырех десятилетий.

Добавляется, что Саиф аль-Ислам формировал политику и выступал посредником в громких и деликатных дипломатических миссиях. Он возглавлял переговоры об отказе Ливии от оружия массового уничтожения и добился компенсации для семей погибших в результате взрыва самолета Pan Am Flight 103 над Локерби, Шотландия, в 1988 году.

В публикации рассказывается, что решив лишить Ливию статуса изгоя, Саиф аль-Ислам наладил отношения с Западом и провозгласил себя реформатором, призывая к принятию конституции и соблюдению прав человека.

Он получил образование в Лондонской школе экономики, свободно владел английским языком. Саиф аль-Ислам когда-то считался многими правительствами приемлемым, дружелюбным к Западу лицом Ливии.

Однако, как отмечается, когда в 2011 году вспыхнуло восстание против длительного правления Каддафи, Саиф аль-Ислам сразу же отдал предпочтение лояльности семье и клану над своими многочисленными друзьями и стал архитектором жестокого подавления повстанцев, которых он называл крысами.

"Мы боремся здесь, в Ливии, и мы умрем здесь, в Ливии", - заявил он во время восстания в интервью изданию.

Издание поделилось, что он предупреждал о том, что прольются реки крови и правительство будет бороться до последнего мужчины, женщины и пули.

"Вся Ливия будет разрушена. Нам понадобится 40 лет, чтобы прийти к согласию о том, как управлять страной, потому что сегодня каждый захочет быть президентом или эмиром, и каждый захочет управлять страной", - говорил он.

После того, как повстанцы захватили столицу Триполи, Саиф аль-Ислам попытался бежать в соседний Нигер, переодевшись в бедуина. Бригада Абу Бакра Садика задержала его на пустынной дороге и доставила самолетом в западный город Зинтан.

Издание отметило, что это произошло примерно через месяц после того, как его отец был выслежен и расстрелян повстанцами.

В статье говорится, что следующие шесть лет он провел в тюрьме в Зинтане. Там пребывание было далеко от волшебной жизни, которую он вел во времена Каддафи, когда имел домашних тигров, охотился с соколами и общался с британской элитой во время поездок в Лондон.

Несмотря на приговор к смертной казни, вынесенный судом в Триполи в 2015 году, и ордер МУС по обвинению в преступлениях против человечности, в 2017 году Саиф аль-Ислам вышел на свободу по амнистии.

Он хотел участвовать в президентских кампаниях в Ливии в 2018 и 2021 годах, но выборы не состоялись.

Россия и Ливия: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что по данным аналитиков, Россия восстанавливает авиабазы в Ливии, где ранее размещала минимум 14 МиГ-29 и Су-24. Также армия фельдмаршала Хафтара, сателлита России в Ливии, на демонстрации показала значительное расширение своего арсенала техники из РФ. Примечательно, что аналитики, проанализировав фотографии, которые создают впечатление массовости поставок оружия из РФ в Ливию, констатируют, что российские оккупанты могут потерять это количество техники на фронте в Украине за 1-2 недели. В Defense Express предположили, что РФ в обмен на оружие ожидает, что Ливия предоставит ей доступ к сырью и полезным ископаемым, которые необходимы оккупантам для укрепления своей экономики и продолжения войны в Украине.

Также мы писали, что издание Bloomberg предполагало, что Россия намерена расширить свое военное присутствие в восточной части Ливии. Не исключалось, что речь идет о создании военно-морской базы, что позволит Москве закрепиться на южном пороге Европы. Издание отметило, что активизация российской деятельности в Ливии - новый вызов для США и ее союзников в Европе, которые находятся в противостоянии с Кремлем из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

