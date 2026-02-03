Мы ожидаем реакции США на российские удары, - Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что на личную просьбу президента США Дональда Трампа Россия ответила рекордом баллистики.

США предложили на время дипломатии и холодной зимней погоды прекратить наносить удары по энергетике, поэтому Украина ожидает реакции США на российские удары, сообщил в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, которое опубликовано в его Telegram-канале.

"Мы ожидаем реакции Соединенных Штатов Америки на российские удары. Это было предложение именно Америки: на время дипломатии и такой холодной зимней погоды прекратить удары по энергетике. Была просьба лично от президента Соединенных Штатов", - сказал Зеленский.

Он отметил, что на эту личную просьбу президента США Дональда Трампа Россия ответила рекордом баллистики.

Видео дня

"Неполных четыре дня прошло с недели, о которой просили Россию. Это говорит и обо всем остальном, что Россия обещает или еще может пообещать. Если их слово не держится уже сейчас, то чего ожидать дальше?", - добавил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Россия лгала о своих намерениях в отношении Украины во время полномасштабной войны:

"Они лгали и перед этой войной, и полномасштабную войну Россия начала, пытаясь обмануть всех вокруг о своих намерениях и об Украине, и сейчас - даже в таких деталях, в таких договоренностях с Америкой - снова российский обман".

По мнению украинского лидера, Россия решила воспользоваться холодом, поскольку не смогла покорить своими штурмами Украину.

"Ставка России на войну должна получить ответ мира", - считает Зеленский.

Обстрелы РФ по Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия сорвала деэскалационные шаги и нанесла удары по украинской энергетике. Он не ответил прямо на вопрос, нанесет ли Украина удары в ответ на последнюю российскую атаку. Зеленский пояснил, что Украина старается не информировать агрессора о своих планах. Президент отметил, что ежедневно проходят селекторные совещания по усилению украинской защиты от российских атак.

Также мы писали, что Зеленский поделился, что после первых переговоров в Абу-Даби, которые состоялись 23-24 января, американская сторона предложила не наносить удары по энергетической инфраструктуре. Президент Украины добавил, что даже речь шла о том, чтобы не бить по другой инфраструктуре, но, как мы видим, по железной дороге Россия наносила удары. По словам Зеленского, Трамп предложил продемонстрировать всему миру и обществу, что предпринимаются шаги по деэскалации. Прогнозировалось, что она должна была продлиться от последней до следующей встречи сторон, которая запланирована на 4-5 февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: