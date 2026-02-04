В четырех областях Украины введен I уровень опасности (список)

Западные области Украины ждет погодная опасность.

На западе Украины сегодня, 4 февраля, объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ожидается гололед, а на дорогах - гололедица.

I уровень опасности, желтый, объявлен в следующих областях:

Видео дня

Львовская;

Тернопольская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Сегодня в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями. В западных, Винницкой и Житомирской областях пройдет небольшой снег, на Закарпатье и Прикарпатье - с дождем. На остальной территории будет без осадков.

На Прикарпатье образуется гололед, утром в северо-восточных областях местами туман. На дорогах страны местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в Житомирской, Киевской и Черкасской областях -5°...-10°. На северо-востоке и востоке страны столбики термометров покажут -10°...-15°. На Прикарпатье и в Крыму 0°...-5°, а на Закарпатье воздух прогреется до +1°...+6°.

В Киевской области сегодня также облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура по области -5°...-10°, а в Киеве термометры остановятся на отметке -8°...-10°.

Вас также могут заинтересовать новости: