Эти китайские знаки Зодиака скоро окажутся на шаг впереди всех

В списке есть Петух и Змея.

Составлен гороскоп на 4 февраля 2026 года по восточному календарю. Шесть знаков китайского зодиака будут особенно удачливы и смогут приумножить свои достижения. Среда совпадает с днем Земляного Петуха – "опасным" днем, который усиливает внимательность. Удача приходит тем, кто замечает детали, упускаемые другими, пишет YourTango.

Опасные дни усиливают проницательность и вознаграждают тех, кто умеет быть терпеливым и осмотрительным. Энергия нового месяца Металлического Тигра в году Деревянной Змеи создает сочетание, когда успех достигается благодаря точному пониманию, куда направлять свои усилия, а от чего лучше отказаться. Для этих знаков процветание проявляется через своевременные решения, уверенность в интуиции и способность полагаться на собственное "чтение ситуации".

Петух

4 февраля Петухи оказываются в своей стихии, где сияют особенно ярко. Ваша внимательность к деталям помогает принимать точные решения, которые быстро улучшают положение. Вы замечаете то, что другие пропускают, и вовремя корректируете план. Удача приходит через точность, а к концу дня вы ощущаете уверенность и чувство контроля.

Змея

В среду Змеи интуитивно ощущают важные изменения до их полного проявления. Наступает момент, когда становится ясно, что что-то стоит оставить позади, и вместо сопротивления вы действуете. Это сохраняет ваше время и энергию. Процветание приходит через доверие к собственным ощущениям – и как только вы начинаете полагаться на интуицию, жизнь становится легче.

Тигр

Энергия нового месяца поддерживает Тигров 4 февраля. Прилив сил сочетается с умением действовать без излишней поспешности, что для вас редкость и сила одновременно. Вы четко понимаете, когда действовать решительно, а когда – воздержаться. Удача проявляется через уверенность, подкрепленную знаниями и опытом. В этот день импульсивность отходит на второй план.

Кролик

В среду Кролики выигрывают от того, что замедляют темп и оценивают ситуацию. Вместо поспешных решений вы делаете паузу, чтобы понять, что действительно важно. Эта сдержанность убирает ненужный стресс и приносит душевное спокойствие. День заканчивается ощущением гармонии и уравновешенности, потому что давление обстоятельств не диктует ваши решения.

Собака

4 февраля Собаки проводят границы, которые положительно влияют на многие сферы жизни. Решение отказаться от лишнего возвращает энергию и сосредоточенность. Удача приходит через ясность и умение не распылять силы. Как только вы сосредотачиваетесь на главном, возможности становятся более управляемыми и соответствуют вашему предназначению.

Свинья

Свиньи 4 февраля получают награду за врожденное чувство "правильного момента". Вы понимаете, когда стоит действовать, а когда лучше выждать, что помогает избегать лишней траты сил. Процветание приходит через легкость – события развиваются гармонично, без напряжения, и вы понимаете, что все, что вам предназначено, приходит без борьбы.

