Российская техника сожжена и выведена из строя, оккупанты сбежали.

На Черниговщине украинские войска разбили силы противника, чем предотвратили их продвижение в сторону Киева.

Об этом сообщило Оперативное командование "Север" на странице в Facebook.

"На Черниговщине подразделениями войск оперативного командования "Север" сегодня были разбиты силы противника, чем в очередной раз предотвратили их продвижение в сторону столицы Украины. Российская техника сожжена и выведена из строя, оккупанты сбежали. Впрочем, их это не спасет: российские вражеские солдаты не имеют продовольствия, топлива, они деморализованы и готовы сдаваться в плен", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что украинские защитники уверенно держат линию обороны.

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