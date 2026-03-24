Вражеские дроны атаковали центр Львова: поврежден жилой дом

По предварительным данным, пострадал объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В результате атаки российских беспилотников в центре Львова поврежден жилой дом. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

"В результате вражеской атаки поврежден жилой дом в центре Львова. Все службы выехали на место", – отметил он.

Во Львовской ОВА также заявили о "прилете" в центральную часть Львова.

Видео дня

"По предварительной информации, пострадало наследие ЮНЕСКО. Угроза по-прежнему высока. Оставайтесь в укрытиях", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, по меньшей мере два человека тяжело ранены.

Новость дополняется…