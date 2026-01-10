Алина Гросу объявила о беременности и показала своего таинственного мужа (видео)

Артистка впервые подтвердила слухи.

30-летняя украинская певица Алина Гросу наконец подтвердила, что они с мужем ждут рождения ребенка.

В субботу, 10 января, артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором впервые открыто демонстрирует округлый живот. Девушка призналась, что сама до сих пор не может поверить, что скоро у них появится ребенок:

Мы живем в тяжелые времена. Но так хочется каждому пожелать счастья. Маленького счастья, которое согревало бы сердце в любое время или было под сердцем. Жизнь одна, и, как бы трудно она ни давалась, - живите на полную (по возможности), любите на полную (несмотря ни на что), отпускайте тех, кто не ценит, и цените тех, кто всегда рядом. И главное - цените себя".

Как известно, в 2019 году Алина Гросу вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова, однако вскоре супруги официально развелись. После этого певица была в отношениях с российским актером Романом Полянским, но пара рассталась во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Уже в 2024 году Гросу сообщила о втором браке, при этом не раскрыв личность своего мужа. Несмотря на то, что на всех фотографиях и видео лицо ее избранника скрывает маска, поклонники предполагают, что она снова сошлась с Полянским.

