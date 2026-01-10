Европа бессильна: никто не может остановить Трампа по пути в Гренландию, - CNN

Администрация Трампа угрожает аннексией Гренландии, ставя Европу перед беспрецедентным кризисом НАТО и ограничивая ее дипломатические возможности.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом создало для Европы беспрецедентный дипломатический кризис. Угрозы администрации США аннексировать Гренландию ставят под сомнение основы коллективной безопасности НАТО, пишет CNN.

Белый дом заявил, что президент рассматривает "ряд вариантов" приобретения Гренландии, включая использование военных средств. Заместитель руководителя аппарата Трампа Стивен Миллер прямо указал каналу:

"Мы сверхдержава... и собираемся вести себя как сверхдержава".

В Копенгагене вспыхнула тревога: премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что военное нападение США на страну-члена НАТО подрывает саму систему коллективной безопасности, заложенную после Второй мировой войны.

Видео дня

В то же время европейские лидеры, особенно в Париже и Лондоне, публично воздерживаются от критики США, поскольку администрация Трампа остается ключевым союзником в вопросе военной и дипломатической поддержки Украины.

Политические эксперты отмечают, что Европа почти не имеет рычагов влияния на США. Муджтаба Рахман из Eurasia Group объяснил:

"Многие европейские лидеры хотят выступить жестко, но просто не могут, потому что очень долго передавали свою безопасность на аутсорсинг Америке".

Некоторые европейские политики призывают к более радикальным шагам. Французский депутат Рафаэль Глюксманн предлагает создать постоянную военную базу ЕС в Гренландии, чтобы послать Трампу "сильный сигнал". В то же время старший аналитик Европейского совета по международным отношениям Майда Руге считает, что более эффективным будет политическое и экономическое сдерживание, а не военное противостояние.

Опрос YouGov показал, что 72% американцев против применения силы для аннексии Гренландии, и только 7% поддерживают такой сценарий.

Гренландия в центре внимания - главные новости

Как сообщал УНИАН, администрация президента США Дональда Трампа обсуждает "ряд вариантов" приобретения Гренландии. Использование американских вооруженных сил не исключается.

Трамп считает Гренландию "приоритетом национальной безопасности США" и ключевым элементом сдерживания противников в Арктическом регионе.

Sky News отметило, что Трамп действительно настроен захватить Гренландию. Более того, Европа и Канада слишком слабы, чтобы его остановить.

Вас также могут заинтересовать новости: