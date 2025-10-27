Россия потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году Россия потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала, пишет Axios.

"Зеленский заявил, что, по словам его генералов, Россия потеряла 346 000 солдат убитыми и ранеными в 2025 году. Это практически соответствует числу мобилизованных за тот же период", - пишет издание.

Зеленский также опроверг заявления о том, что Россия продвигается на передовой. Он заявил, что ясно дал понять Трампу, что эти заявления ложны, и что американская разведка также показала, что "на поле боя сейчас никто не побеждает".

Так, по данным украинской разведки, Путин в частном порядке хвастался союзникам, что Россия оккупирует весь Донбасс к 15 октября, но этого так и не произошло.

"Россия не может этого сделать. У неё недостаточно людей. Ее сильные батальоны уничтожены. Сегодня на поле боя мы остаёмся практически на том же месте, на котором находились последние 2-3 месяца", — подчеркнул Зеленский.

По оценкам The Economist, с начала полномасштабного вторжения и до января 2025 года совокупные потери россиян составили от 640 тыс. до 877 тыс. солдат, из которых от 137 тыс. до 228 тыс. погибли. К 13 октября это количество выросло почти на 60% и составило от 984 тысяч до 1 млн. 438 тысяч, из которых 190-480 тысяч погибших.

При этом если сравнивать с потерями Украины, то даже по самым пессимистичным данным, в 2025 году на каждого погибшего украинца приходится примерно пять погибших российских солдат.

При этом если РФ сохранит нынешние темпы наступления, захват всей территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской состоится не раньше июня 2030 года. А чтобы захватить всю Украину, россиянам понадобится еще 103 года.

