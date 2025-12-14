Штурм города дается российским захватчикам очень тяжело, рассказал старший лейтенант.

Силы обороны дают врагу отпор в районе Мирнограда Донецкой области. Однако заезд на позиции в городе – "еще больший квест, чем существование на них", заявил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

""Веселая" логистика там продолжается уже последние 5-6 месяцев, с тех пор как противник подтянул специализированные подразделения БпЛА перед ухудшением ситуации на Покровско-Мирноградской агломерации", – рассказал военный в своем Телеграм-канале "Офицер".

По его словам, сейчас это, пожалуй, самое горячее направление, где продолжаются активные боевые действия. Несмотря на проблемное тактическое положение, украинские подразделения продолжают удерживать там оборону.

"Алекс" добавил, что штурм Мирнограда дается российским захватчикам очень трудно. Враг несет огромные потери, однако имеет "почти нулевые продвижения в лоб".

"Бойцы Сил обороны Украины дают достойный отпор, поэтому противник сделал ставку на прямой выход к немногочисленным нашим логистическим путям и полное окружение города", – констатировал старший лейтенант.

Война в Украине – ситуация на фронте

Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке за 13 декабря сообщил, что по состоянию на 22:00 на фронте произошло 146 боевых столкновений с противником. Наиболее активным враг был на Покровском направлении. Там оккупанты совершили 42 попытки потеснить украинские подразделения.

Тем временем командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что украинские военные уничтожили трубу, по которой россияне пробирались в Купянск Харьковской области. Были применены сотни килограммов взрывчатки.

