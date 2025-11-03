В то же время на одном из тяжелых участков сейчас относительное затишье.

Ситуация в Днепропетровской области очень сложная, этому участку фронта нужно такое же внимание, как Покровску и Мирнограду. Об этом пишет в своем Telegram-канале старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

"Обстановка на Днепропетровщине довольно сложная и напряженная, противник имеет успех и продвижение в последние дни в направлении Покровского (поселок в Синельниковском районе). Ситуация заслуживает внимания на уровне с Покровском и Мирноградом", - отмечает он.

Позже военный добавил, что активность врага на Сумском направлении значительно уменьшилась, сейчас там относительное затишье, поскольку все ресурсы оккупантов были переброшены в Донецкую область.

"Перебросили они и профильные подразделения ударник БпЛА, от которых сейчас на Сумщине осталось по большому счету несколько рот, которые уже не проводят точечных операций по поражению наших логистических путей", - отметил он.

Как пишут аналитики ISW, Россия сосредоточила свои усилия на захвате двух украинских городов - Покровска и Мирнограда, одновременно снизила интенсивность атак на направлении Константиновки.

Руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук рассказал, что вокруг Покровска сконцентрированы три армии россиян. По словам Лакийчука, украинская армия способна вытеснить врага из Покровска, но это "действительно очень сложная задача".

