Россияне используют для штурмов старые автомобили не из-за недостатка бронетехники, считает Дмитрий Кожубенко.

Ситуация на Лиманском направлении остается сложной из-за постоянных штурмов россиян. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал майор НГУ, офицер секции планирования бригады "Рубеж" Дмитрий Кожубенко.

"Нашим защитникам крайне сложно, поскольку противника очень много. У него большое количество средств огневого поражения, а также беспилотной авиации. Которая наносит нам вред, мешает вести боевые действия. Противник не оставляет попыток продвинуться вперед. Но защитники бригады "Рубеж" стоят, нет никакой паники. Все готовятся к тому, что рано или поздно будет команда "Вперед" и мы сделаем все возможное, чтобы достичь нашей общей цели", - сказал Кожубенко.

Он добавил, что враг использует тактику комбинированных штурмов. В большинстве случаев он атакует малыми пехотными группами. Но иногда также применяет различные типы техники.

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"Как только у них есть возможность - не знаю, от чего это зависит. Возможно они подтягивают технику, возможно ожидают какой-то погоды. Но они периодически осуществляют штурмы на технике. Применяют разную - от танков, БМП и БТР до машин, мотоциклов", - добавил Кожубенко.

В то же время боец объяснил, почему россияне начали использовать старые машины для штурмов. По его словам, это вряд ли свидетельствует об отсутствии бронированной техники у врага. Кожубенко пояснил:

"По моему мнению, это больше похоже на то, чт о противник выбирает транспорт более маневренный, мобильный. И быстрее передвигается на поле боя. Я сомневаюсь, что у них недостаточно БТР, которые находятся на складах. Им ничего не мешает снять их с консервации и поставить в строй. Но они не такие мобильные и маневренные".

Ситуация на фронте: важные новости

По мнению военного эксперта Павла Нарожного, россияне хотят взять в большие "клещи" Харьков, развив свое наступление на Лиманском и Сумском направлениях. Эксперт также отметил, что оккупантам удалось зайти в два населенных пункта на Сумщине.

Между тем военный аналитик Алексей Гетьман сообщил, что россияне планируют выбить украинские подразделения с территории Курской области до 9 мая. Далее, по словам эксперта, оккупанты могут перебросить войска уже на Сумщину, Харьковщину или Черниговщину.

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