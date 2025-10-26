Не так давно украинские военные зафиксировали применение россиянами новых реактивных КАБов.

Оккупанты начали применять управляемые авиабомбы (УАБ, далее КАБ) с реактивным двигателем для ударов по Украине, ноукраинские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны их сбивать.

Об этом сказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Суспільного. Он отметил, что новые модификации КАБов россияне используют в единичных случаях в основном, чтобы протестировать эффективность украинской обороны.

Такие авиабомбы уже фиксировали в небе над Одесской, Николаевской и Полтавской областями.

"Это та самая бомба, выпущенная из Су-34: по параметрам полета она похожа на крылатую ракету, поэтому ее можно перехватывать средствами ПВО", - объяснил Игнат.

Он подтвердил, что Воздушное командование "Пивдень" сбило два таких КАБа, еще один упал на открытой местности без последствий. Тип боеприпасов уже определяют специалисты.

Игнат отметил, что хотя РФ совершенствует авиационные средства поражения, Украина вместе с партнерами также развивает свои оборонные способности.

Война в Украине: новости

Несколько неель назад были зафиксированы первые за время полномасштабной войны удары КАБами по ряду населенных пунктов Украины.

У Украины есть два способа противодействия новым КАБам, которыми оккупанты бьют по украинским городам, считает генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он отметил, что Украина нуждается в более дальнобойных ракетах класса "воздух-воздух" для истребителей.

