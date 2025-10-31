В то же время, для линии фронта большей проблемой является FPV-дроны.

Российские управляемые авиабомбы(КАБ) очень неточное оружие, поэтому они представляют большую опасность для гражданских и тыла. Об этом заявил разведчик 130 разведывательного батальона позывной "Мальборо" в эфире "Киев24".

"КАБы были всегда и, наверное, они и будут в дальнейшем. На самом деле это больше, скажем так, опасность для гражданских, для тыла, потому что это очень неточное оружие. Даже те дальнобойные КАБы, которые они применили на прошлых неделях, они тоже являются неточными", - отметил он.

В то же время, по словам разведчика, для линии фронта большей проблемой являются FPV-дроны, барражирующие боеприпасы типа "Ланцета".

"Этих действительно стало больше на линиях боевого соприкосновения. Дроны - это тот инструмент, который сейчас создает килзону, в которой мы работаем, отбиваем штурмы и они достаточно сильно мешают. На данный момент, мы удачно держим оборону. Любые попытки на этом участке прорваться они еще в начале уже уничтожаются", - добавил "Мальборо".

КАБы на войне - последние новости

Как сообщал УНИАН, 16 октября впервые с начала полномасштабной войны Россия нанесла удар двумя КАБами по окраине Николаева. 20 октября КАБы упали в 20-30 километрах от Полтавы. 24 октября российские авиабомбы полетели в направлении города Южное в Одесской области.

Нардеп Василий Мокан убежден, что Кремль решил в этом отопительном сезоне лишить украинцев тепла, воды и света.

"Это часть глобального плана по тому, чтобы склонять Украину к капитуляции. Конечно, создать проблемы они нам могут, и серьезные проблемы", - сказал Мокан.

