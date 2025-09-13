В Генштабе заверили, что ситуация в городе - под контролем ВСУ.

Ситуация в городе Купянске и его окрестностях находится под контролем ВСУ, в то же время враг делает попытки накапливаться на северных окраинах города. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, отреагировав на сообщение аналитиков Deep State о том, что оккупанты через газовую трубу преодолевают Оскол и заходят в Купянск.

"Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в районе города несколько трубопроводов: три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, а выход из четвертой - под контролем Сил обороны.

"В городе проводится контрдиверсионная операция, вокруг города - поисково-ударные действия. С начала операции, за две недели, потери противника составили 395 человек, из них 288 - безвозвратные", - рассказали в Генштабе и добавили, что на подходах к Купянску, в районах населенных пунктов Радьковка и Голубовка, наши воины обезвредили всего 265 россиян, а в районе самого города - еще 128.

Кроме того, отметили в ведомстве, личный состав противника попадает в плен, пополняя обменный фонд и давая показания, которые будут использованы против оккупантов.

Также ситуацию в городе и громаде прокомментировал начальник МВА Андрей Канашевич. По его словам, "DeepState спешит", а на самом деле "нет россиян в Купянске".

"Действительно бои идут на окраинах, это соседняя громада, очень близко к городу... Каждый день враг бросает все больше сил для того, чтобы осуществить, наверное, их мечту - захватить город Купянск, потому что для них это очень важно. Во время оккупации в 2022 году они создали здесь мифическую администрацию Харьковской области, и им очень важно вернуться. Но до этого момента никаких успехов по Купянску или территории громады у них нет. Вся территория Купянской громады, в том числе города Купянска, находится под полным контролем ВСУ", - сказал чиновник.

В то же время, сообщил он, ситуация действительно критическая в инфраструктуре: в городе нет света, воды, газа, и восстановить их невозможно из-за плотности обстрелов.

"Разрушения просто катастрофические - более 95% города - разрушены или повреждены. И что самое главное - большое количество людей еще остаются в городе и на территории громады. 1800 гражданских жителей на территории громады и 760 жителей на правобережье города Купянск", - добавил Канашевич.

Ситуация в Купянске: что известно

Как сообщал УНИАН, накануне украинский мониторинговый проект Deep State сообщил, что россияне через газовую трубу заходят в Купянск. По словам аналитиков, россияне построили целую логистическую артерию, благодаря чему, организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг в лес, который контролируют. После этого рассредотачиваются в Купянске и доходят до железной дороги.

Ранее в DeepState прогнозировали, что ситуация вокруг Купянска будет усложняться, потому что противник приблизился вплотную и активно прощупывает слабые места, которые он уже в некоторой степени обнаружил, а развивать успехи россияне берутся мгновенно.

По мнению ветерана российско-украинской войны, бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, армия РФ так старается "отжать" Купянск, потому что это чрезвычайно важный для них логистический узел. По его словам, если бы оккупантам удалось его захватить, "они бы получили совсем другие возможности железнодорожной логистики в прифронтовой зоне - на всей линии фронта Харьковщины-Луганщины".

