Сообщается, что поражена подстанция "Владимирская", которая является одной из самых мощных в РФ.

Ночью беспилотники атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры во Владимирской области и в городе Орел.

В частности, губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об атаке дронов на энергетический объект в пригороде Владимира.

Примечательно, что подстанция "Владимирская" является одной из самых мощных в РФ и имеет большое стратегическое и техническое значение для энергосистемы.

Кроме того, взрывы прогремели в районе теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) города Орел. РосСМИ сообщили о серии мощных взрывов, предположительно в районе местной ТЭЦ.

Губернатор Орловской области заявил, что "силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА, а обломки повредили несколько частных домов".

Недалеко от Орловской ТЭЦ расположено оборонное предприятие "Орелтекмаш". Этот завод выпускает технику для обслуживания и эвакуации военных машин.

Удары по территории РФ

Вчера ночью дроны атаковали несколько российских регионов. Тогда сообщалось о пожарах на нескольких предприятиях. Среди атакованных объектов был нефтехимический завод в республике Башкортостан.

Также взрывы прогремели в городе Кстово Нижегородской области РФ, в результате чего загорелась промзона в районе НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимического завода.

