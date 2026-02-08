Государство – плохой менеджер: Зеленский высказался об условиях возрождения села

Президент рассказал, спасут ли село специальные государственные программы.

Украине не стоит создавать государственные предприятия в селах ради сохранения сельских общин, потому что это изначально плохая идея. Единственное, что действительно может сделать государство, чтобы люди оставались в селе, - это создать условия для предпринимательской деятельности в селе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что тенденция переселения людей из сельской местности в города не является исключительно украинской, а наблюдается во всем мире. Притормозить процесс могут специальные государственные программы по поддержке села, но на это нужны деньги.

"Это отдельные необходимые программы, дотации для того, чтобы там были производства. Я не уверен, что лучший вариант - государственные предприятия по всем селам. Потому что государственными предприятиями нужно кому-то управлять, а государство как менеджер - не лучшее. Государство должно давать лучшие условия, чтобы был частный сектор", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что люди сами будут возвращаться в села и открывать там бизнес, если это будет действительно выгодно. А для этого, с одной стороны, нужен экономический рост в государстве в целом, а с другой стороны – инфраструктура в селе.

"Соответствующие программы – они частично есть. Есть специальные кредитные программы, где условия для сел намного лучше, чем для городов. Но этого недостаточно. Чтобы в селе была жизнь, нужна инфраструктура. Поэтому нужно построить инфраструктуру. Это должно сделать государство. И нужны специальные условия для предприятий, для частного сектора, который может открыть что-то в селе", - убежден глава государства.

Как писал УНИАН, Зеленский сообщил, что Украина открывает экспорт оборонной продукции, и в течение 2026 года в странах Европы заработают десять экспортных центров для продвижения и производства украинских военных технологий в сотрудничестве с партнерами из Балтии, Северной Европы и НАТО.

По его словам, в ближайшее время начнет работу производство украинских дронов в Германии, действуют линии в Великобритании, а европейская безопасность будет все больше опираться на украинский боевой опыт, технологии беспилотных систем и работу украинских специалистов.

