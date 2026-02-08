Можно ли заряжать одну зарядную станцию от другой и от генератора: объяснение ученого

Из-за длительных отключений света украинцы все чаще не успевают полностью зарядить свои портативные станции от сети и ищут альтернативные пути.

Отключения света в Украине становятся все более продолжительными, и у некоторых пользователей при включении электроснабжения батареи портативных зарядных станций не успевают заряжаться от сети, поэтому приходится искать альтернативные источники питания.

Нюансы правильной зарядки станций рассказал УНИАН доктор технических наук, профессор, исполняющий обязанности заведующего кафедрой энергетики Учебно-научного института энергетики, автоматики и водного хозяйства Национального университета водного хозяйства и природопользования Святослав Василец. В частности, ученый указал на то, что зарядную станцию лучше всего заряжать от инверторного генератора.

Можно ли заряжать зарядную станцию от зарядной станции? Как это влияет на обе станции?

Видео дня

Зарядная станция является незаменимым устройством при длительных отключениях электроэнергии. Хранение электроэнергии осуществляется аккумуляторными батареями, которые выдают постоянное напряжение. В то же время, бытовая электросеть и большинство приборов работают на переменном напряжении. Для согласования напряжения разных типов используются преобразователи. Зарядка аккумулятора осуществляется через выпрямитель, а выдача мощности – через инвертор.

Зарядка одной зарядной станции от другой сопровождается двойным преобразованием электроэнергии, что увеличивает потери ориентировочно на 20-30%. Поэтому зарядка одной зарядной станции от другой не выглядит оптимальным решением. Альтернативой зарядке от сети или другой зарядной станции является использование солнечной панели. Большинство зарядных станций поддерживают такой режим.

Можно ли заряжать зарядную станцию от генератора? Как правильно это делать?

Большинство зарядных станций контролируют качество входного напряжения и, в случае неудовлетворительных значений параметров, автоматически отключаются. К сожалению, не все генераторы выдают напряжение высокого качества. Для генераторов бюджетного класса величина или частота выходного напряжения могут изменяться, что для некоторых моделей зарядных станций может быть неприемлемо. Поэтому, если параметры напряжения выходят за норму, для зарядки станции лучше выбрать инверторный генератор, который выдает "чистую" синусоиду.

Можно ли зарядную станцию постоянно заряжать? Как это влияет на ресурс батареи со временем?

В состав зарядных станций входит специальная схема, которая отслеживает уровень заряда батареи и останавливает процесс в нужный момент. Поэтому нет необходимости держать зарядную станцию постоянно подключенной к электросети. Ресурс батареи существенным образом определяется ее качеством и интенсивностью использования (например, литий-железо-фосфатные аккумуляторы обычно выдерживают от 2000 до более 7000 полных циклов заряда-разряда до снижения емкости до 80%, а литий-ионные - 300-1000).

Можно ли оставлять зарядную станцию в розетке? В каких случаях это может быть опасно?

Современные станции могут работать как источник бесперебойного питания. При наличии напряжения в сети мощность проходит к приемнику транзитом через схему станции. Если же сетевое питание исчезает, то приемники продолжают питаться от аккумуляторных батарей. Однако оставлять станцию подключенной к электросети и не использовать ее все же не стоит, поскольку есть вероятность повреждения чувствительных элементов схемы из-за перенапряжения, например, во время грозы.

Можно ли заряжать зарядную станцию через удлинитель? Какие требования к кабелю, сечению и защите при этом обязательны?

Зарядную станцию можно подключать с помощью удлинителя с сечением проводов не менее 1,5 мм², лучше – 2,5 мм². Рекомендуется, чтобы удлинитель был размотан, так как смотанный в катушку кабель хуже отдает тепло и может перегреваться. Вилку и розетку удлинителя необходимо содержать в исправном техническом состоянии. Соединение должно быть плотным, чтобы избежать перегрева. Желательно использовать удлинитель с предохранителем или автоматическим выключателем, который отключит его при перегрузке.

В общем, лучшая рекомендация – четко выполнять руководство по эксплуатации любого электрического устройства, в том числе – зарядной станции.

справка Святослав Василец Доктор технических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой энергетики НУВГП Святослав Василец — доктор технических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой энергетики Национального университета водного хозяйства и природопользования (НУВГП). Окончил с отличием Донецкий национальный технический университет, где прошел путь от ассистента до докторанта и защитил диссертацию. Стипендиат Верховной Рады и Кабинета Министров для талантливых молодых ученых, член-корреспондент Инженерной академии Украины. Специализируется на моделировании в энергетике.

Вас также могут заинтересовать новости: