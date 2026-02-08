Россия теряет одного из главных покупателей своего оружия в Азии, - Defense Express

В частности, Вьетнам уже давно интересуется французскими истребителями Dassault Rafale.

Вьетнам является одним из крупнейших рынков сбыта вооружения для РФ в Азии. На вооружении страны среди боевой авиации есть только советско-российские самолеты, включая Су-22, Су-27, Су-30 и Як-130.

Тем не менее, как пишет Defense Express, Вьетнам еще в 2022 году объявил о намерениях диверсифицировать закупки вооружения, чтобы выйти из-под зависимости от РФ. Теперь же появилась информация, что Ханой и Франция продвинулись в переговорах о будущих закупках истребителей Dassault Rafale.

Отмечается, что ситуация с отказом от дальнейших закупок российского оружия коснется и других сфер. Например, вместо заказа дополнительных танков Т-90С Вьетнам решил модернизировать свои старые танки Т-54 и Т-55 при участии Израиля.

Кроме того, военный портал напомнил, что в 2016 году США сняли с Вьетнама эмбарго на продажу вооружения. С тех пор вьетнамцы заказали у американцев вооружение на сумму около 400 миллионов долларов, включая корабли береговой охраны и учебные самолеты. Также страна собирается купить транспортные самолеты C-130J.

Более того, Вьетнам вел переговоры с США о возможной закупке истребителей F-16. Тем не менее, как отмечают аналитики, никаких продвижений в этом направлении не было.

Также аналитики подчеркнули, что Вьетнаму придется перестроить всю свою аэродромную инфраструктуру и создать новый запас авиационного вооружения в случае перехода с советско-российских самолетов на западные образцы.

Аналитики напомнили, что Вьетнам также заказал корейские 155-мм САУ K9. Они считают, что это только подтверждает намерения страны постепенно перевооружить свою армию под стандарт НАТО.

Вьетнам тайно закупает вооружение у России на миллиарды долларов

Ранее в The New York Times провели расследование и выяснили, что Вьетнам тайно закупает вооружение у России. Вьетнамский чиновник рассказал журналистам, что его страна осуществляет крупные закупки оружия у Москвы. По его словам, сумма сделки составляет 8 млрд долларов и включает 40 новых истребителей.

Вьетнам в 2024 году должен был получить от России девять систем радиоэлектронной борьбы для истребителей Су-35. Вьетнамский чиновник поделился, что его страна рассматривает возможность приобретения различных российских самолетов.

В списках закупок также фигурировали 26 компонентов для мобильных наземных систем, которые могут создавать помехи для ракет с радиолокационным наведением. Согласно документам "Ростеха", с которыми ознакомились журналисты, они должны быть поставлены в 2025 году на сумму почти 190 млн долларов.

