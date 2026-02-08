В Москве дали Европе то же обещание, что и Украине перед полномасштабным вторжением

Накануне вторжения в Украину Дмитрий Песков озвучивал очень похожие тезисы.

Россия не собирается нападать на Европу, но готова дать полноценный военный ответ в случае необходимости. Об этом в интервью российскому телевидению заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Ни на какую Европу мы не собираемся нападать, нам это совершенно ни к чему. И если вдруг Европа <...> начнет нападать на РФ, президент сказал, что это будет не специальной военной операцией с нашей стороны, это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися военными средствами", – цитирует Лаврова агентство ТАСС.

Как Россия отрицала планы вторжения в Украину

Следует отметить, что очень похожее обещание Кремль давал незадолго до полномасштабного вторжения в Украину.

Видео дня

"Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, "ЛНР" и "ДНР". Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов", - утверждал спикер Кремля Дмитрий Песков 23 ноября 2021 года, когда российские танки уже стягивались к границе.

Позже он еще несколько раз повторял тот же тезис в разных формулировках.

"Призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать? Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн, - это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово "война"", - утверждал Песков 20 февраля 2022 года, когда российские подразделения у границы уже получали боевые задания для выполненя на территории Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: