Подозреваемый в покушении на генерала ГРУ связан с ФСБ, - журналист

Появляется все больше оснований полагать, что покушение было следствием внутренних разборок в России.

Один из двух мужчин, которых Россия задержала по подозрению в покушении на генерала Владимира Алексеева, косвенно связан с ФСБ. Об этом в соцсети X сообщил болгарский журналист-расследователь Христо Грозев.

"ФСБ объявила об арестах двух граждан России, которые якобы организовали покушение на генерала Алексеева. Один из них – 66-летний мужчина украинского происхождения, которого задержали в Дубае, а другой – 67-летний В. Васин – работает в компании ФСБ, которая производит средства наблюдения. Неожиданный поворот сюжета", – написал Грозев.

По его данным, Васин по крайней мере до августа прошлого года занимал должность "главного эксперта" в научно-техническом центре "Атлас". Это предприятие, по словам Грозева, было создано ФСБ и сейчас входит в состав военно-промышленной корпорации "Ростех".

Видео дня

Журналист также нашел старое резюме Васина, датированное 2014 годом, в котором тот утверждает, что окончил российскую военную командную академию связи и описывает себя как "мастера военного дела" и "старшего офицера – начальника штаба полка".

Покушение на генерала Алексеева: что известно

Как писал УНИАН, 6 февраля в Москве произошло покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Ему несколько раз выстрелили в спину в его жилом доме на Волоколамском шоссе, после чего он был госпитализирован с тяжелыми ранениями, но после операции пришел в себя и находится под наблюдением медиков.

Российские спецслужбы утверждают, что атака могла быть организована украинской разведкой. Украинские власти отвергают причастность Украины и предполагают возможные внутренние конфликты в РФ или другие мотивы.

Вас также могут заинтересовать новости: