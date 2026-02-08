Трамп задействовал против Украины свой любимый инструмент принуждения, - NBC

Правда, в предыдущих попытках действовать таким образом Трамп в конечном итоге потерпел неудачу.

США давят на Украину и Россию, чтобы они закончили войну до лета. Однако в этом дедлайне нет ничего принципиально нового, потому что администрация Трампа уже выдвигала подобные требования, но в итоге это ни к чему не привело, пишет NBC News.

Издание отмечает, что с момента вступления в должность год назад Дональд Трамп неоднократно использовал жесткие сроки как центральный инструмент в своих усилиях положить конец международным конфликтам.

Например, он установил для ХАМАС сроки ответа на поддержанные США мирные предложения в Газе, ввел двухмесячный срок для Ирана для нового ядерного соглашения. Для российско-украинской войны он определил несколько потенциальных дедлайнов.

Даже если не брать во внимание изначально абсурдное предвыборное обещание положить конец войне в Украине за 24 часа, в первые недели президентства команда Трампа говорила о мирном соглашении в течение 100 дней после инаугурации Трампа – до мая 2025 года. С тех пор было озвучено еще несколько подобных сроков, одним из последних был ультиматум подписать мирное соглашение до американского Дня благодарения – 27 ноября.

Однако Украина и Россия, очевидно, последовательно игнорируют дедлайны Трампа, продолжая надеяться одолеть врага если не на поле боя, то вызвав внутренний крах противника.

Но "время не на стороне Украины", – сказал в воскресенье Майкл Боцюрков, внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета. По его мнению, "Зеленский сейчас в углу", потому что Трамп будет больше давить именно на Украину, пытаясь уложиться в объявленные сроки.

"Каждый раз, когда война может обернуться в пользу Украины, например, получение большего количества мощных ракет большой дальности, происходит телефонный разговор между Трампом и Путиным, и все меняется", – сказал он.

С ним соглашается Кир Джайлз, старший консультант лондонского аналитического центра Chatham House. По его словам, администрация Трампа уже доказала, что она крайне неохотно оказывает какое-либо давление на Россию, но "имеет возможность оказывать принуждение на Украину и делала это неоднократно".

По мнению Джайлза, война может закончиться двумя способами: либо Украина "придет к решению, что она должна капитулировать", поскольку жизнь в ее городах стала невозможной; "либо на Россию оказывается определенное значительное давление, чтобы она прекратила войну" на текущей линии соприкосновения.

Переговоры о мире в Украине

Как писал УНИАН, военный аналитик Мик Райан объяснил, почему мирные переговоры в Абу-Даби являются "дорогой в никуда". Он подчеркнул, что для Кремля они являются инструментом затягивания времени, а не реальной попыткой завершить войну.

По его оценке, без решения фундаментальных вопросов (территории и послевоенные гарантии для Украины) прекращение боевых действий маловероятно.

