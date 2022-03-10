Советник главы ОП отметил, что россияне начали войну по покорению соседей в духе войн средневековья, поэтому неудивительно, что они стреляют в атомные блоки.

Ситуация на Чернобыльской АЭС является опасной, поскольку станция из-за действий российских оккупантов осталась без энергоснабжения, и сейчас никто не понимает, что там происходит.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "Украинская правда".

"Ситуация в Чернобыле очень в целом опасная. Из-за действий оккупантов там прекращено стабильное энергоснабжение объектов, которые просто не должны оставаться без энергоснабжения. Это угроза для всей Европы. И, конечно, для самой России", - сказал Подоляк.

Он напомнил, что МАГАТЭ потеряло связь с мониторинговыми системами безопасности на ЧАЭС, поэтому сейчас никто не понимает, что там происходит.

Подоляк подчеркнул, что мир должен значительно усилить давление на Россию, чтобы буквально выдавить оккупантов из Украины.

Советник главы ОП отметил, что русские начали войну по покорению соседей в духе войн средневековья, поэтому не удивительно, что они стреляют в атомные блоки, ведут бои на площадках ядерных объектов, ломают энергоснабжение. По словам Подоляка, эти объекты россиянам непонятны и могут быть использованы как объекты шантажа.

Подоляк также отметил, что чем дольше российские войска находятся на территории нашей страны, тем больше эти "люди из средневековья" создадут проблем для всех в Европе и для себя.

Напомним, 24-го февраля оккупационные войска РФ в результате нападения взяли под контроль все объекты ДСП ЧАЭС.

В зоне Чернобыльской АЭС расположено несколько хранилищ отработанного ядерного топлива, а также объект "Укрытие" – изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком ЧАЭС, построенное после взрыва 4-го реактора. В "Энергоатоме" сообщили, что на хранилище хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок, которые нуждаются в постоянном охлаждении.

В результате враждебных действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. По состоянию на 9 марта сообщалось, что работы аварийных дизельных генераторов для электроснабжения важных систем хватит лишь на 48 часов. После этого контроль за ядерноопасными объектами будет полностью потерян.

Вас также могут заинтересовать новости: