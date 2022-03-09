24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / Иллюстрация REUTERS
Международное агентство по атомной энергии утратило связь с мониторинговыми системами гарантий на Чернобыльской атомной электростанции.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"МАГАТЭ неожиданно утратило связь с мониторинговыми системами гарантий на ЧАЭС. И поэтому сейчас никто не понимает, что происходит в Чернобыле, кто и чем там занимается, и чем это грозит региону. Чрезвычайно опасная ситуация", - подчеркнул он.
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