Сейчас никто не понимает, что происходит в Чернобыле.

Международное агентство по атомной энергии утратило связь с мониторинговыми системами гарантий на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"МАГАТЭ неожиданно утратило связь с мониторинговыми системами гарантий на ЧАЭС. И поэтому сейчас никто не понимает, что происходит в Чернобыле, кто и чем там занимается, и чем это грозит региону. Чрезвычайно опасная ситуация", - подчеркнул он.

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