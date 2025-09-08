Были обнаружены мины-"лепестки".

В течение ночи врагом были заминированы части жилых районов Херсона. Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, сейчас были обнаружены мины-"лепестки" в районе перекрестка проспекта Независимости и улицы Перекопской.

"Также на улице Университетской в районе площади Ивана Мозгового и перекрестка с улицей Субботы. Еще один случай минирования зафиксирован на улице Украинской между Кременчугской и Ладычука", - сообщили правоохранители и призвали людей быть осмотрительными и не подвергать себя опасности.

В то же время Херсонская областная военная администрация сообщает, что утром российские военные атаковали с дрона мужчину в Днепровском районе Херсона.

"Под вражеский удар попал 30-летний херсонец. Он получил взрывную травму и контузию. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Кроме того, в больницу обратилась женщина, которая накануне ночью пострадала из-за российского обстрела того же района Херсона.

"У 66-летней херсонки диагностировали взрывную травму и контузию. Пострадавшая - под наблюдением медиков", - отметили в ОВА.

Также Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА, говоря о ночной атаке российских оккупантов, заявил о нескольких пострадавших.

"К медикам обратился еще один человек, пострадавший из-за атаки на Кривой Рог накануне. Он будет лечиться амбулаторно. Таким образом, всего пострадавших - пятеро", - написал он.

Как сообщал УНИАН, под массированным обстрелом российских захватчиков оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области. Спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела.

Взрывной волной были повреждены здания торгового центра и фитнес-клуба в Обуховском районе области. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

